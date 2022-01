For tredje gang er der over 20.000 coronasmittede

Der er det seneste døgn konstateret smitte med coronavirus hos 20.885 personer i Danmark.

Det viser lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittede er det tredjehøjeste, der er registreret under epidemien på et døgn. Det er samtidig tredje gang, at der er registreret over 20.000 smittede.

Det hidtil højeste smittetal var 29. december. Her var 23.228 personer konstateret smittede.

Opgørelsen fra SSI viser desuden, at der er sket 139 nye indlæggelser af personer, der er smittede med corona. Det samlede antal indlagte stiger til gengæld kun med 6. Det skyldes, at der også er blevet udskrevet patienter i perioden. I alt 647 personer er indlagt.

Fem personer er døde med coronavirus.

/ritzau/