Tredje person er blevet smittet med sjælden sygdom fra flåt

En mand fra Holløse i Nordsjælland er ramt af centraleuropæisk hjernebetændelse. Det er tredje person i år.

En tredje mand er blevet smittet med den flåt-overførte sygdom centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE).

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det seneste tilfælde af TBE har ramt en mand, der bor i Holløse i Nordsjælland. Han er formentlig blevet smittet i det sammenhængende naturområde omkring Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage.

- Vi har nu mistanke om, at tre personer, som denne sommer er blevet syge af TBE, er blevet smittet i netop dette område, siger overlæge ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard til Frederiksborg Amts Avis.

En 69-årig mand med bopæl ved Tisvilde blev tidligere på sommeren smittet med sygdommen. Han oplyste, at han blev smittet under et besøg på Bornholm, som er det sted i landet, hvor virussen er mest udbredt.

Det kan Statens Serum Institut ikke helt udelukke. Men Anders Fomsgaard anser det som mest sandsynligt, at han er blevet smittet i Tisvilde Hegn.

- Og selv om det måske kun er to og ikke tre tilfælde, vi kender fra Tisvilde-området, er det en alvorlig situation, fordi det er et område, hvor mange mennesker færdes i naturen, siger Anders Fomsgaard til Frederiksborg Amts Avis.

De seneste år har antallet af smittede personer på Bornholm ligget på to til fire.

Symptomerne på TBE er delt i to faser. Omkring en uge efter biddet får cirka en fjerdedel af de smittede influenzalignende symptomer og feber i en uges tid.

Derefter vil omkring hver tredje af dem, der har influenzasymptomerne, opleve sygdommens anden fase og udvikle symptomer på hjernebetændelse.

Det vil typisk ske efter 1-21 dage uden symptomer efter perioden med influenza.

Omkring en tredjedel af dem, der bliver indlagt med sygdommen, får længerevarende mentale eller neurologiske følger.

For børn kan sygdommen betyde mindre indlæringsvanskeligheder.

Højsæsonen for flåter er fra maj til oktober.

Flåterne er typisk båret af dyr som små gnavere, ræve og hjorte. Skulle man blive bidt, skal man hurtigst muligt fjerne flåten fra kroppen.

