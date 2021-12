Tredje Pfizer-stik beskytter 55 procent mod omikron og 81 mod delta

Coronavaccinernes beskyttelse mod omikronvarianten aftager over tid.

Men efter boosterstikket - det tredje stik - stiger den igen.

Det er konklusionen i et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI). Det bygger på data fra tre millioner personer.

Studiet er endnu ikke fagfællebedømt. Ved en sådan bedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

Forskerne på SSI har undersøgt, hvor høj beskyttelse vaccinerne giver mod infektion med omikron- eller deltavarianten. Det er efter henholdsvis det primære vaccinationsforløb med to stik og revaccination med et tredje stik.

Studiet viser, at blandt dem, der for nyligt havde gennemgået et primært vaccinationsforløb, var den estimerede beskyttelse mod infektion med omikron 55,2 procent for Pfizer-vaccinen.

For deltavarianten var den oppe omkring 87 procent.

Mod omikron ligger beskyttelsen på 36,7 procent for Moderna-vaccinen, hvis man har fået de to primære stik for nyligt. For delta er den cirka 88 procent.

Det er i sammenligning med ikkevaccinerede personer.

Effektiviteten aftager desuden i løbet af få måneder, viser studiet.

Forskerne har samtidig set på, hvor høj beskyttelse vaccinerne giver, når man revaccineres.

For personer over 60 år, som for nylig havde fået tredje stik med Pfizer-vaccinen, var den estimerede beskyttelse mod infektion med omikron på 54,6 procent. Det er sammenlignet med personer, der kun har fået de to første stik.

Til sammenligning ligger vaccineeffekten over for delta på omkring 81 procent 1-30 dage efter boosterstikket.

Der er ikke tilstrækkelig data for Moderna.

- Vi ser, at beskyttelsen er lavere og falder hurtigere mod omikron end mod deltavarianten efter et primært vaccinationsforløb.

- Revaccination med vaccinen fra Pfizer/BioNTech beskytter mod infektion med omikronvarianten blandt personer på 60 år og derover, som for nylig er blevet revaccineret, siger afdelingschef hos SSI Palle Valentiner-Branth i en meddelelse.

Studiet understøtter, at "primær vaccinebeskyttelse med Pfizer eller Moderna mod omikron falder hurtigt over tid, mens boostervaccination giver en markant øgning i beskyttelse". Det skriver forskerne i studiet.

- I lyset af den eksponentielle stigning i omikrontilfælde understreger disse resultater behovet for massiv udrulning af vaccinationer og boostervaccinationer, skriver forskerne.

Det har ikke været muligt for SSI at estimere beskyttelsen mod at blive indlagt med omikron. Men de overvåger det.

