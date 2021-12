Tredje stik fremrykkes for 18-39-årige med øget risiko

18-39-årige, som har en risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, kan nu få tredje stik.

Nu kan personer på 18 til 39 år, der har en øget risiko for at blive alvorligt syg af covid-19, blive vaccineret med tredje stik.

Det gælder også gravide.

Dermed kan de blive vaccineret lidt tidligere end de fem en halv måned, der ellers skal gå fra andet stik for netop den aldersgruppe, oplyser Sundhedsstyrelsen.

- Langt de fleste 18- til 39-årige har ikke en øget risiko for at blive alvorligt syge med covid-19. Men set i lyset af den nuværende epidemi, mener vi, at det er en god idé, at nogle personer kan få fremrykket 3. stik, hvis en læge vurderer, at det er hensigtsmæssigt, skriver styrelse

/ritzau/