Tredje vaccinestik fremrykkes for personer fra 40 år

Det tredje vaccinestik bliver nu fremrykket endnu en gang. Fra mandag kan alle personer fra 40 år og opefter få det tredje stik mod covid-19 fire en halv måned efter det andet stik.

Det oplyser direktør for Sundhedsstyrelsen (SST), Søren Brostrøm, søndag.

Hidtil er det tredje stik, som skal booste effekten af coronavaccinen, blevet givet fem en halv måned efter det andet stik.

Søren Brostrøm begrunder fremrykningen med stigende smitte og den nye variant, Omikron, som spreder sig "meget, meget hurtigt".

Derudover siger han, at vi desværre må forvente, at den inden for få uger kan blive dominerende i Danmark og overtage fra Delta-varianten.

- Vi ved endnu ikke nok om den nye Omikron-variant heller ikke i forhold til, hvor syg man bliver af den, men det, vi kan se, det er, at den spreder sig hurtigt.

Ifølge "eksperimentelle data" er der noget, der tyder på, at den immunitet vaccinerede får efter det andet stik ikke er "helt tilstrækkelig," når det kommer til at forebygge mod varianten, fortæller Brostrøm.

Imens er der til gengæld tegn på, at det tredje skulle give god beskyttelse mod alvorlig sygdom - også ved Omikron.

- Vi fremrykker det nu, fordi vi simpelthen har behov for mere immunitet i meget store dele af befolkningen i denne her vintersæson, siger direktøren.

/ritzau/