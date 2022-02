Søndag aften er der mindeoptog i København. Det sker dagen efter, at Mia Skadhauge Stevn blev bekræftet død.

Trine Bramsen deltager i mindeoptog for ofre for kvindedrab

Ligestillingsminister Trine Bramsen (S) deltager søndag aften i et mindeoptog for ofrene for kvindedrab - de hidtidige og de kommende.

Mindeoptoget foregår i København og kommer dagen efter, at den 22-årige Mia Skadhauge Stevn blev bekræftet død.

Hun forsvandt for en uge siden, da hun var på vej hjem fra en bytur i Aalborg.

Deltagerne i optoget går fra Christiansborgs Slotsplads til Transport- og Ligestillingsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordjyllands Politi oplyste torsdag aften, at der var blevet fundet dele fra et menneske i skoven. Man mente, at der var tale om den forsvundne kvinde, hvilket altså endeligt blev bekræftet lørdag.

/ritzau/