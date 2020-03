Trods corona-benspænd når indsamling over tre millioner kroner

For første gang i 21 år har Folkekirkens Nødhjælp måttet aflyse søndagens fysiske indsamling over hele landet.

Folkekirkens Nødhjælp har måttet droppe søndagens fysiske landsindsamling på grund af frygt for coronavirus. Men hjælpeorganisationen har til gengæld stor succes med at kradse penge ind digitalt.

Over weekenden er det lykkedes Folkekirkens Nødhjælp at samle 3,1 million kroner ind via digitale donationer via eksempelvis MobilePay eller sms og frivillige egenindsamlinger.

Dermed er det gået over al forventning, siger Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

- Det har vist sig, at alle de mange frivillige, der havde meldt sig, fortsat har arbejdet hjemmefra.

- Så de har virkelig gjort meget for at aktivere deres egne platforme. Vi er rigtig glade, siger hun.

15.000 indsamlere havde inden weekenden forberedt sig på at ringe på dørklokker i hele landet for at indsamle millioner til de steder, der mærker konsekvenserne af de globale klimaforandringer.

Pengene skal for eksempel gå til at sikre huse og veje, bygge diger og dæmninger og opsætte vandpumper og vandrensningsanlæg.

Organisationen havde på forhånd forventet at samle ni millioner kroner ind. Men for første gang i 21 år måtte Folkekirkens Nødhjælp aflyse husstandsindsamlingen.

Som en del af den digitale indsamling har alle haft mulighed for at oprette en egenindsamling på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.

Der har været øget interesse for den mulighed, siden det blev meldt ud, at den fysiske indsamling var aflyst.

Omkring 560 egenindsamlinger er oprettet mellem fredag eftermiddag og søndag eftermiddag. Og flere ser ud til at være på vej.

Birgitte Qvist-Sørensen vurderer, at den digitale model har aktiveret flere, som ellers ikke ville have givet penge til indsamlingen.

- Det er et godt tegn, at danskerne også er villige til at give digitalt og ikke bare, når man kommer og banker på.

- Det kan godt være, vi ikke er nået ud til lige så mange, som vi gør, når vi går rundt. Men jeg kan se, at der er mennesker, som giver mere, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Hun mener, at de højere beløb skyldes, at det er nemmere at give mere over eksempelvis MobilePay. Hvorimod at hvis man giver til den fysiske indsamling, bliver det "den 20'er folk har liggende", siger generalsekretæren.

Folkekirkens Nødhjælp tør ikke spå om, hvor mange penge den ender med at have indsamlet. Den digitale indsamling fortsætter indtil udgangen af næste uge.

