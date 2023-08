Trods anklager om chikane, overgreb og voldtægter er ”koransk healing” en kvindekamp

”Koransk healing”, en bogstaveligt talt stormombrust spejderlejr, filippinske au pairer i Messiaskirken i Charlottenlund. Og ja … Nutella-glas i klint-krise. Der er nok at smøre brødet med. Så lad os komme i gang.

Morgensamling begynder dog et mindre sukkersødt sted; nemlig med koranafbrændinger – og afbrændinger af Bibelen. En rundspørge, som YouGov har foretaget for Kristeligt Dagblad, viser, at tre ud af fire danskere mener, at et kommende koranafbrændingsforbud også skal gælde Bibelen.

I dagens udgave af Kristeligt Dagblad kan man også læse, at 70 procent af landets kvinder er ”helt enige” i, at offentlige koranafbrændinger er ”helt unødvendige provokationer”, mens det kun er tilfældet for 56 procent af danske mænd. Og mens 12 procent af kvinderne mener, at det ”skal fortsat være tilladt” at brænde Koranen offentligt, er hele 26 procent af landets mænd af den overbevisning.

Som avisen og Morgensamling kunne fortælle i går, støtter 6 ud af 10 danskere et lovindgreb, som skal sætte en stopper for afbrændingerne. Og 63 procent af danskerne (både mænd og kvinder) erklærer sig ”helt enige” i, at offentlige afbrændinger af koraner er ”helt unødvendige provokationer”, mens 13 procent er ”delvist enige” i dét udsagn.

”Koransk healing” er en kvindekamp

Vi springer fra koranafbrænding til ”koransk healing” – også kendt som spirituel healing. Denne praksis er populær i den arabiske og muslimske verden. Det er primært kvinder, som besøger en healer – ofte i den tro, at healeren kan kurere dem for sygdomme ved at fordrive onde ånde fra deres sind.

BBC har talt med 85 kvinder i løbet af det seneste år, som har udpeget og navngivet 65 såkaldte healere i Marokko og Sudan, hvor healingen er særligt udbredt. Fælles for disse 65 mænd er, at de alle anklages for chikane, overgreb og voldtægter.

På trods af de beviser, som BBC fremlægger, tøver både marokkanske og sudanesiske myndigheder med at gribe ind. Det er altså op til kvinderne selv at tage kampen op mod healerne, skriver mediet.

Filippinske au pairer taler frit i Messiaskirken

De filippinske au pairer i whiskybæltet har også deres kampe. Og af alle steder mødes de i Messiaskirken i Charlottenlund to gange om måneden for at tale ud. Sådan har det, ved få formentlig, været i 11 år nu. Kirken slog dørene op for arrangementet, da man kunne se, at tilstrømningen af au pairer bare voksede og voksede. Ifølge Politiken, som den seneste uges tid har sat fokus på au pair-ordninger, steg indbyggertallet i Gentofte med 700 personer fra 2005 til 2010 – alene på grund af au pairer.

De filippinske kvinder, som formelt set ikke får løn, men 4.700 kroner om måneden i lommepenge, har sjældent et forhold til Danmark. De kender ingen. De er ofte tynget af længsel og ensomhed. Og så ved de, at det ikke er godt for cv’et at skifte værtsfamilie, da en ny værtsfamilie sjældent er interesseret i en au-pair, som kommer fra et forlist værtsfamilieforhold. Alt det taler kvinderne om i Messiaskirken.

Arrangørerne vidste, orkanen ville ramme spejdere

Kristeligt Dagblad beskrev tidligere på ugen, hvordan 430 danske spejdere måtte forlade den 25. internationale spejderlejr Jamboree i Sydkorea på grund af voldsomme vejrforhold. De måtte hive teltpælene op i al hast, ellers ville orkanen Khanun, som har kostet menneskeliv og forårsaget store ødelæggelser i Japan, gøre det for dem.

Flere spejdere begyndte allerede den 7. august at forlade lejren. Disse bærer paraply for ikke at blive ramt af hedeslag. - Foto: Anthony Wallace/AFP/Ritzau Scanpix.

Nu viser det sig, skriver den sydkoreanske avis The Hankyoreh og amerikanske The Washington Post ifølge TV 2, at arrangørerne af spejderlejren i syv år har vidst, at vejret ville blive et mareridt. En rapport, som arrangørerne selv har fået udarbejdet i 2018, viser, at der under Jamboree i 2023 ville være ”høj sandsynlighed for, at begivenheden i august kan blive ramt af ekstrem varme på 36 grader og en tyfon”.

Vejrforudsigelsen gik i opfyldelse, og nu befinder de 430 danske spejdere sig i sikkerhed i Sydkoreas hovedstad Seoul, inden de drager hjemad om et par dage. De resterende 40.000 spejdere, som angiveligt kommer fra 153 lande, skulle efter sigende også være evakueret.

Nutella skriver én ting. Men viser noget andet

Som et led i en markedsføringskampagne kan man lige nu på Nutella-glassene herhjemme se smukke, idylliske sommerbilleder fra forskellige steder i Danmark. Ét af de i alt seks billeder, som kan ses på glassene, viser angiveligt Møns Klint – det er i hvert fald, hvad der står på emballagen.

Men ifølge TV 2 Øst har den italienske choko-gigant Ferrero, firmaet bag Nutella, begået en bommert. For billedet viser ikke Møns Klint, men derimod Stevns Klint ved Højerup Kirke, hvor kirken vel at mærke er beskåret ud af fotoet, så man kun kan se klinten.

Ferrero har beklaget fejlen over for TV 2 Øst og sagt, at de klint-forvirrede fotos vil blive fjernet fra Nutellas hjemmeside. Helt væk fra hjemmesiden er de imidlertid ikke endnu, kan man se her til morgen.

Tak, fordi du læser med. Vi ses i morgen.