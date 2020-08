Trods corona samler Kræftens Bekæmpelse 18 millioner ind

Danskerne gav færre penge til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling end tidligere år, men direktør er tilfreds.

Coronatiltag og hedebølge har afspejlet sig i resultatet for årets landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse søndag 16. august.

Her blev der indsamlet 18 millioner kroner gennem fysisk og digital indsamling.

Det er en del færre penge end tidligere år. I 2019 blev der samlet 35,3 millioner ind. Tallet var 32,4 millioner i 2018.

Men på trods af at indsamlingsbeløbet næsten er halveret i forhold til sidste år, er administrerende direktør Jesper Fisker tilfreds med resultatet.

- Vi havde forventet et lavere resultat, men det er over min forventning, når vi måtte aflyse vores planlagte indsamling i foråret og skaffe mange nye frivillige.

- Så i betragtning af corona, færre indsamlere og meget varmt vejr er jeg utroligt glad for resultatet, og for at danskerne igen har valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse, siger han.

Resultatet af årets indsamling kommer først fredag, da det har taget noget tid at optælle kontanter på grund af retningslinjer om håndhygiejne i coronatiden, fortæller Jesper Fisker.

Coronanedlukningen i marts fik udskudt den oprindelige landsindsamling til 16. august.

Kræftens Bekæmpelses landsindsamling er den første store, fysiske indsamling, som er blevet gennemført i Danmark efter nedlukningen.

8500 frivillige danskere var på gaden for at samle ind på den traditionelle måde med indsamlingsbøsser - og for nogle også med mundbind og håndsprit i år.

Men i nogle coronaramte byer - blandt andet Aarhus og Silkeborg - var der ingen indsamlere.

Derfor havde Kræftens Bekæmpelse for første gang lanceret en digital indsamling som en Facebook-fundraiser.

Ifølge Jesper Fisker har den digitale indsamling været en succes, som vil blive taget med i planlægningen af fremtidens landsindsamlinger.

- Den digitale indsamling er forløbet fantastisk, og den peger også fremad. Den siger noget om, hvordan det bliver i fremtiden.

- Så selv om vi håber at planlægge en mere almindelig landsindsamling næste år uden corona, så vil der nok også blive en digital del, siger han.

I alt kommer tre millioner kroner fra digitale indsamlinger via Facebook-fundraiser. Men det har også været muligt at betale gennem betalingsappen MobilePay eller med girokort.

/ritzau/