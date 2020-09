Med hiv og sving bliver det alligevel jul i København, efter at kommunen har afsat penge til at hænge juleudsmykning op i Indre By. Trods stram økonomi efter coronanedlukning er opbakningen til juleudsmykning ude i landet uændret, og i byer som Frederikshavn, Hjørring og Aalborg opruster man med julepynt