Trods EU-forbud: Priser på benzinbiler afgøres af afgifter

Trods forbud mod at sælge nye benzinbiler i EU fra 2035, kommer det ikke til at ramme markedet de kommende år.

På trods af udmeldingen, om at bilproducenter ikke må sælge benzin- og dieselbiler fra 2035 i EU, får det ikke stor betydning for, hvordan bilmarkedet for de biltyper kommer til at se ud i Danmark de næste fem til ti år.

Det vurderer Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef for Økonomisk Politisk Sekretariat i FDM,

- Det handler mere om, hvorvidt man politisk begynder at lave nul-emissions-zoner, eller om man begynder at skrue afgifterne op på benzin- og dieselbilerne, siger han.

Det er det, der kan have størst betydning for benzin- og dieselbilernes prisudvikling frem til 2035.

Benzinbiler har i gennemsnit en levetid på 15 år, og markedet for brugte biler er stadig stort, fortæller han.

Når forbuddet træder i kraft, kan det faktisk være, at der kommer en særlig efterspørgsel på lidt større dieselbiler, der eksempelvis kan trække trailere eller andet efter sig.

Det er elbiler, som det ser ud nu, nemlig ikke særligt gode til, fordi det aflader batteriet meget hurtigt, når der kommer noget på slæb.

Med udmeldingen skal bilproducenterne, der sælger biler i EU, have sat turbo på produktionen af elbiler.

Med speederen i bund kommer det forhåbentligt til at betyde, at der bliver produceret flere typer, og at nogle af dem bliver billige, fortæller Torben Lund Kudsk.

Med det store skift fra diesel og benzin til el er der også et par store opgaver.

- Det ene er at sikre, at bilafgifterne arbejder med og ikke imod omstillingen. Fra om et par år er planen, at man skal til at indfase afgifter på elbiler.

- Vi tænker i FDM, at med de priser, der er på elbiler i øjeblikket - de er faktisk steget i pris og ikke faldet, sådan som man forventede - så er vi bekymret for, at det kan være med til at bremse salget, hvis man indfører afgifter for hurtigt, siger han.

Den anden store opgave er at få endnu flere ladestandere, så man kan få opladet sin elbil. Det skal blandt andet ske ved, at fremme muligheden for at opsætte standerne, hvor markedet ikke gør det via statslige puljer.

For det andet skal der ses på, hvordan elselskaberne hurtigere kan sætte strøm på standerne, end de gør nu, fordi det er en af de problemer, der er i dag.

/ritzau/