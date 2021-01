Trods færre doser ventes voksne fortsat vaccineret 27. juni

SSI-direktør Henrik Ullum siger til Børsen, at færre Pfizer/BioNTech-vacciner primært er et problem her og nu.

På den korte bane er det problematisk, at der komme færre af Pfizer/BioNTechs coronavaccine, end det var ventet.

Det ser dog ikke ud til at ændre på, at alle voksne danskere ventes at være vaccineret mod covid-19 i slut-juni.

Det siger Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI), til Børsen.

- Jeg ser det primært som et problem her og nu, siger han og peger på, at det også er vigtigt, fordi vi står i en svær situation.

- Det er selvfølgelig også derfor, vi slås med næb og klør, siger direktøren.

I denne uge ventes Danmark at modtage halvt så mange vacciner, som det tidligere var ventet.

Det skyldes, at Pfizers fabrik i Puurs, Belgien, skal opgraderes, så der fremover kan produceres flere vacciner.

Det betyder dog en nedgang på den korte bane. I første kvartal ventes nu op mod 100.000 færre vaccinationer.

Det svarer til en reduktion på ti procent i forhold til det tidligere udmeldte.

