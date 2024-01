Trods faldende smitte holder SSI et vågent øje med influenza

For fjerde uge i træk er antallet af påviste tilfælde og indlæggelser med covid-19 faldet.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI. Tallene dækker over smittede i anden uge af januar.

Tallene fra SSI kommer hver onsdag med en ugentligt opdatering på influenza, covid-19, RS-virus og andre luftvejssygdomme.

Hos SSI er man glad for, at forekomsten af sygdommene er på retræte, fortæller Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos SSI.

- Det er bestemt en positiv udvikling. Det vi kan se, er, at covid har fyldt rigtigt meget. Den er nu nede på et langt lavere niveau, og det vil man tydeligt kunne mærke derude med antallet af smittede, siger hun.

Smitten med influenza er nogenlunde på samme niveau som uge 1, mens antallet af indlæggelser med influenza er faldet en smule, fortæller Bolette Søborg.

- Men det er ikke sådan, at vi nu med sikkerhed kan sige, at influenza ikke kommer igen, siger hun.

Derfor har man hos SSI fortsat et skarpt øje på især influenza.

Influenzasmitten har nemlig ikke været i gang lige så længe som eksempelvis covid-19.

Der er derfor større risiko for, at smitten vil stige igen, når alle er tilbage på arbejde og i skolen.

- Det er for tidligt at sige, at vi for alvor ser en nedadgående kurve. For influenza er altså stadigvæk i sæson. Så forventningen er, at der godt kan komme mere influenza. Hvor meget vil vi få at se i de kommende uger, siger Bolette Søborg.

SSI kan også konstatere et fald i RS-virus, der har fyldt rigtig meget - især blandt de mindre børn, fortæller overlægen.

- Den er også på retur nu, og det kan vi så også se i antallet af indlagte børn, så det betyder også noget, siger hun.

I de første uger efter nytår testes der generelt færre personer sammenlignet med ugerne op til jul og dermed påvises færre tilfælde.

Men man kan stadig stole på tallene, selv om der vil være nogle mørketal, fortæller Bolette Søborg.

