Trods finsk forsøg: Coronahunde går under radaren i Danmark

I en finsk lufthavn forsøger hunde at snuse sig frem til coronasmittede passagerer.

I Finland tages nu utraditionelle metoder i brug for at bremse coronasmitten.

I Helsinki Airport skal fire hunde ad gangen den næste tid forsøge at snuse sig frem til smittede flypassagerer.

Det er dog ikke et eksempel, som Statens Serum Institut overvejer at følge, fortæller overlæge Anders Koch til branchemediet check-in.dk.

Over for Ritzau uddyber han, at det ikke er et tiltag, SSI er stødt på. Samtidig springer fordelene heller ikke umiddelbart i øjnene.

- Det er heller ikke helt omkostningsfrit. Man skal have nogle hunde, og de skal trænes, lyder det fra Anders Koch.

Tiltaget kommer, efter at forskere ved Helsinki Universitet har udført test med hundene, som kan lugte virusset flere dage før, en smittet udviser symptomer.

Hundene skal dufte til testservietter, som primært passagerer fra udlandet skal stryge deres hud med, når de ankommer, skriver check-in.dk.

Alexander Fjældstad, der er lektor på Aarhus Universitet, hvor han forsker i lugtesansen, forklarer, at hunde kan trænes til at opfange specifikke lugte.

Det samme ses for eksempel, når hunde trænes til at kunne finde narkotika.

- Det ser ud til, at folk med covid-19 - i hvert fald de syge - ændrer deres kropslugte på en karakteristisk måde siger han.

/ritzau/