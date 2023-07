Trods flere ældre: Lavere andel får hjælp til bad og rengøring

Andelen af personer på 67 år og derover, der modtager hjemmehjælp, er faldet over de seneste 12 år.

Det viser en rapport fra Vive, der er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I 2010 var det knap hver femte - 19 procent - af borgere på 67 år eller derover, som fik hjemmehjælp.

I 2022 er det tæt på hver tiende - 12 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af en relativt stor stigning i antallet af ældre under 75 år, som sjældnere har behov for hjemmehjælp end for eksempel ældre over 80 år, skriver Vive i rapporten.

Til gengæld er det ikke kun blandt dem på mellem 67-75 år, at andelen, der har brug for hjemmehjælp, falder. Det gælder også for dem over 80 år.

Her er faldet ifølge Vive "betydeligt".

Således er andelen af gruppen, der har brug for hjemmehjælp, faldet fra 41 procent i 2010 til 28 procent i 2022.

Tallene kommer på et tidspunkt, hvor det kommunale hjemmehjælp-landskab i det hele taget ser meget anderledes ud end for et årti siden. Det skriver Vive.

Dermed er den lavere andel ikke lig med, at færre får hjemmehjælp.

- Danskernes levealder er stigende, og det samme er antallet af ældre, skriver Vive i rapporten.

Ifølge Vive er der fra 2010 til 2022 kommet næsten 40 procent flere borgere på 67 år og derover. Der er kommet 28 procent flere på 80 år eller mere.

De borgere, der får hjemmehjælp, får også hjælp i færre timer i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om det er udtryk for, at hjemmehjælpen er blevet forringet, er uvist.

- Udviklingen kan dække over flere faktorer som for eksempel de ældres alderssammensætning, sund aldring, ændret serviceniveau og ændret indhold og sammensætning af de kommunale indsatser.

- Det er med andre ord ikke muligt at slutte, om udviklingen er udtryk for en ændring i kvaliteten af hjemmehjælpen, skriver Vive.

Der er dog forskel, alt efter hvor man er henne i landet.

For eksempel får borgere i kommunerne i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland i gennemsnit en halv times mindre hjemmehjælp per uge i 2022, end de gjorde fem år tidligere - i 2017.

Til gengæld får borgere i kommuner i Region Hovedstaden nogenlunde det samme antal timer over de 12 år, rapporten dækker.

Forskellen mellem regionerne var større sidste år end på noget andet tidspunkt i de foregående ti år.

/ritzau/