Trods kæmpebøde fortsætter forening med bankospil: ”De må slæbe os ud, før vi går”

15.000 kr. i bøde og 5 millioner kr. i konfiskationskrav.

Så meget skal den Nørrebro-baserede bankoforening Byens Bedste Banko betale i et søgsmål fremlagt at Spillemyndigheden for at have drevet ulovligt bankospil.

Men på trods af de høje summer penge har foreningen ikke tænkt sig at stoppe med at holde bankospil. Og det er der ifølge foreningens formand en særlig grund til.

"Jeg skylder medlemmerne og dem, der kommer herned i foreningen, at vi fortsætter. Altså deres liv bliver ødelagt, hvis vi ikke gør det. Det vil jeg ikke have på min samvittighed," siger Thomas Rojas Silva, der er formand for Byens Bedste Banko.

Foreningen blev sidste år politianmeldt af Spillemyndigheden, en myndighed under Skatteministeriet, der sikrer regulerede spil. Myndigheden mente, at Byens Bedste Banko ikke levede op til lovens bestemmelse om, at bingo- og bankospil skal ske med "et almennyttigt formål".

En holdning, som bankoformanden ikke kan forstå - hvorfor foreningen fortsætter spillene.

"Vi holdte bankospil i mandags, hvor vi gentog, at de må komme og slæbe os ud, før vi går. Og det sagde flere af gæsterne også. Så vi bliver ved," siger Thomas Rojas Silva.

Dansk Folkeparti: Det skriger til himlen

Mette Thiesen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, besøgte det omtalte spil mandag aften for at støtte foreningen, hvilket hun offentliggjorde på Facebook.

Hun kan ikke forstå, at Byens Banko og 38 andre bankoforeninger siden 2019 er blevet politianmeldt og risikerer at måtte lukke grundet store bøder. Ifølge hende tyder det på, at loven enten fortolkes for rigidt, eller at den skal ændres fuldstændigt.

Uanset hvad er det uacceptabelt, hvad der sker med foreninger som Byens Bedste Banko, fortæller Mette Thiesen til Kristeligt Dagblad.

"Det skriger til himlen, hvis en lov lavet på Christiansborg med et helt andet formål skal ødelægge det for de her foreninger. Heldigvis kan vi lave loven om – og det haster," siger hun.

Ifølge hende er det vigtigt at støtte op om de lokale bankoforeninger, fordi de udgør sociale åndehuller for folk, og fordi de er en del af dansk kulturarv. Af den grund vil Dansk Folkeparti "gå meget langt" for at bevare bankoforeningerne, fortæller hun.

"Det er vigtigt, at vi i Danmark har steder, hvor man kan mødes på kryds og tværs af alder og socialklasse, hvor man kan mødes med venner og familie for at hygge sig, og hvor man som lokalsamfund kan mødes om noget og hjælpe hinanden," siger Mette Thiesen og tilføjer:

"Hvis ikke det er almennyttigt, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er."

Også Venstres kultur- og skatteordfører Jan E. Jørgensen agter at komme til Byens Bedste Banko onsdag aften, fortæller han til Kristeligt Dagblad. Både for at støtte foreningen, men også for at lytte til de faste gæsters bekymringer.

"Der bliver politianmeldt en masse bankoforeninger, som betyder utrolig meget for mange mennesker, og som får en masse socialt ud af det. Og det har vi måske lidt glemt i den lovgivning, der ligger i dag."

"Vi skal passe på med at sammenligne dem med kasinoer, for det er de altså ikke," siger Jan E. Jørgensen og fortæller, at regeringen i den kommende tid vil undersøge mulige løsninger og modeller.

Minister vil kigge på regler

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra skatteminister Jeppe Bruus (S), men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview, da han til et møde i Folketingssalen svarede på spørgsmål fra Kim Edberg Andersen (NB) og Hans Kristian Skibby (DD) om netop dette emne.

Under mødet understregede Jeppe Bruus, at han som minister ikke kan kommentere på enkelte sager, men at de foreninger, der samler penge ind til gode formål, skal kunne gøre det under klare og enkle forhold.

"Det, der optager mig, er, at vi sammen finder en fremtidig model, så afholdelse af bankospil med almennyttige formål kan foregå under nogle ordentlige rammer," sagde Jeppe Bruus under mødet.

Han fortalte samtidig, at han "inden for kort tid" vil indkalde Folketingets partier for at drøfte mulige løsninger.

Thomas Rojas Silva er glad for, at ministeren vil gå loven efter i sømmene, og at der er blevet skabt opmærksomhed om bingo- og bankoforeninger. Han håber, at opmærksomheden kan bruges til at skabe bedre vilkår og rammer.

"Jeg er et positivt menneske. Og jeg håber da, at der kommer en anden bekendtgørelse. For det er der brug for," siger han.