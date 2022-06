Trods kritik af dansk slamdumpning: Sverige har dumpet markant mere

Sverige har selv dumpet masser af slam i havet - og alligevel kritiseret Danmark for at gøre det samme.

Det fremgår af en rapport fra Stockholms Universitet, skriver TV 2 Lorry.

Rapporten viser, at Sverige har dumpet knap 31 millioner kubikmeter slam i perioden fra 2015 til 2019.

I samme periode har Danmark dumpet godt 15 millioner kubikmeter havbundsmateriale ifølge Miljøstyrelsen.

I starten af juni blev det fra politisk side i Danmark besluttet, at dumpning af slam i Køge Bugt i forbindelse med byggeriet af den kunstige ø Lynetteholmen skulle stoppes.

Det skete blandt andet efter svensk bekymring om mulige miljøskader i Øresund.

De 31 millioner kubikmeter dumpet slam i Sverige er sket på trods af, at dumpning i havet er forbudt i landet.

I stedet er der blevet givet dispensation til det. Næsten halvdelen af gangene er det sket i Skåne, der ligger ud til Øresund.

- Jeg oplever, at den dumpning, der udføres i Sverige, i ganske stor udstrækning er baseret på et meget smalt grundlag, siger Peter Bruce til TV 2 Lorry.

Han har en doktorgrad i marin ekotoxikologi og er hovedforfatter på rapporten fra Stockholms Universitet.

- De gange, hvor man har dumpet i Sverige, burde man have lavet en større bedømmelse af de eventuelle miljøproblemer, og man burde have gjort det, inden man besluttede sig for at dumpe.

I maj fik både transportminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) en politisk næse.

Det blev blandt andet begrundet med, at et kritisk brev fra den svenske regering om dumpning af slam i Køge Bugt ikke blev delt med Folketinget.

Begge ministre kaldte det for "en fejl" og har beklaget forløbet om brevet.

I brevet kritiserede den svenske miljøminister i skarpe vendinger den planlagte dumpning af millioner tons slam ud for Køge Bugt.

Der blev advaret mod miljøkonsekvenserne ved anlæggelsen af Lynetteholm.

Siden blev det besluttet, at der ikke længere skal dumpes slam i Køge Bugt. I stedet skal mudderet bygges ind i den første del af halvøen.

/ritzau/