Trods kritik: Omstridt Rusland-kender fortsætter på Folkeuniversitetet

Flere undervisere på Folkeuniversitetet har kritiseret Rusland-kender Jens Jørgen Nielsen for at være for “Putin-venlig”. Folkeuniversitet ser ingen grund til at udelukke ham, men vil fremover føre øget tilsyn med hans undervisning