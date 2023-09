Trods kritik skærpes straf for ydmygelsesvold i bandepakke

Regeringen præsenterer inden længe en ny bandepakke, og i den vil en skærpet straf for såkaldt ydmygelsesvold eller dominansvold indgå.

Det oplyser Venstre, der dog endnu ikke kan sige, hvor meget eller hvordan straffen skal skærpes for den form for kriminalitet, der har til hensigt at ydmyge offeret og eventuelt optage det på video og dele det.

Det skal først aftales mellem partierne i regeringen, fortæller partiets retsordfører, Preben Bang Henriksen.

- Vi kan se, at grov vold florerer. En ting er den fysiske vold, noget andet er den psykiske, og det sidste kan være lige så indgribende som den fysiske, siger han og nævner også et hensyn til ofrenes retsfølelse over for gerningsmanden.

Lige nu kan den slags vold gå ind under paragraffen om simpel vold med en strafferamme på tre år og grov vold med en strafferamme på seks år, som dog i de fleste tilfælde ikke udnyttes helt.

Der kan, siger Bang Henriksen, blive tale om en selvstændig bestemmelse for ydmygelsesvold.

Hårdere straf for ydmygelsesvold blev også foreslået i en bandepakke præsenteret af den daværende S-regering i august sidste år. Pakken nåede dog ikke at blive vedtaget før valget i november, men det omstridte forslag overlever altså i den nye.

Fra forskerhold møder idéen kritik. David Sausdal, kriminolog ved Lunds Universitet, tror ikke på, at det kommer til at afskrække særlig mange fra at begå den slags kriminalitet.

Han efterlyser også tal på, hvor tit det sker.

- Jeg siger ikke, det ikke kan have en mindre effekt. Men den blinde tro i dansk politik på truslen (om højere straf, red.) som et meget effektivt værktøj er grænsende til doven.

Han kan godt følge argumentet om retsfølelsen:

- Men man har ikke beviset for, at folk synes, det er et stort problem. Jeg savner i hvert fald tal for, at mange derude føler sig dårligt behandlet af retssystemet, siger David Sausdal.

Ifølge Sausdal er personer, der er villige til at udøve denne form for vold, som regel så langt uden for "pædagogisk rækkevidde", at de ikke tænker over, om de får to eller fire års fængsel.

Preben Bang Henriksen tror dog på, en skærpet straf for ydmygelsesvold vil afholde en del kriminelle fra den slags forbrydelser.

- Straf har altid en generel præventiv virkning. Det holder andre væk fra tilsvarende forbrydelser, siger han.

