Trods løsladelser: Kofod mener krigsskibe afskrækker pirater

Alene med sin tilstedeværelse i Guineabugten er det danske krigsskib "Esbern Snare" med til at opfylde sin rolle i piratbekæmpelse, mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Også selv om de danske myndigheder har måttet løslade tre ud af de fire formodede pirater, der blev tilbageholdt under kampe med de danske styrker, mener Jeppe Kofod ikke, at det undergraver opgaven med at skræmme piraterne væk fra civile skibe.

- Formålet med missionen er meget klart. Vi skal hjælpe den civile skibstrafik med at kunne sejle fri af piratangreb, siger han.

- Jeg tror ikke, at de pirater, der kom i konfrontation med et dansk skib, på nogen måde oplever det som noget behageligt. Flere af dem er døde. Det har haft store konsekvenser for dem.

- Det er vigtigt, at vi holder det formål for øje og får skræmt piraterne væk.

I november kom "Esbern Snare" i kamp med en båd i Guineabugten. Der blev vekslet skud med de formodede pirater. Fire af dem blev ramt af skud og dræbt, og det menes, at yderligere en røg over bord.

Derudover blev fire formodede pirater tilbageholdt. En af dem var kommet til skade og har blandt andet fået amputeret et ben, der var ramt af skud. De tre andre er blevet løsladt.

I forbindelse med løsladelserne stillede Jessica Larsen, postdoc i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), sig over for DR tvivlende over, hvor afskrækkende en effekt det har, at tilbageholde for senere at løslade formodede pirater.

- Det er selvfølgelig noget, vi skulle spørge de mænd, som har været tilbageholdt på Esbern Snare, om, sagde hun.

- Det kan godt være, at de lige skal rekalibrere. Men jeg er ret sikker på, at de kommer til at fortsætte ufortrødent.

I Folketinget har Enhedslisten kaldt det "absurd" at fortsætte missionen uden en plan for, hvad man vil stille op med eventuelle fanger.

Modsat har forsvarsminister Trine Bramsen (S) og de borgerlige partier kaldt løsladelserne den "mindst dårlige løsning".

Udenrigsminister Jeppe Kofod oplyser, at det ifølge hans oplysninger ikke udelukkende er et dansk problem.

- Heller ingen af de ligesindede lande, som opererer i området, har indgået aftaler med lande i nærområdet, siger han.

- Det ændrer ikke ved, at pirateri er en alvorlig trussel mod skibstrafikken. Vi fortsætter også på de diplomatiske bestræbelser på at indgå aftaler.

Den formodede pirat, som stadig er tilbageholdt, er fredag blevet varetægtsfængslet til 1. februar.

/ritzau/