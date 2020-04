Trods pæne tal understreger Brostrøm coronaudbruds alvor

De nyeste tal viser, at der er færre indlagte med coronavirus på landets sygehuse end dagen før.

De seneste dage har antallet af smittede og indlagte med coronavirus udviklet sig betryggende.

Alligevel understreger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostøm, på torsdagens myndighedspressemøde, at truslen stadig er alvorlig.

- Det er betryggende at se, men jeg vil gerne understrege, at det stadig er alvorligt, og man skal ikke undervurdere truslen eller pandemien.

- Forudsætningen for, at vi kan kigge ind i en kontrolleret åbning efter påske er, at vi holder fast. Vi skal vise hensyn og holde afstand, siger Søren Brostrøm.

Torsdag formiddag viser nye tal, at der er færre indlagte coronasmittede på landets sygehuse. Det er torsdag faldet til 525 fra 535 dagen før, viser tal fra Statens Serum Institut.

Antallet af dødsfald er opgjort til 123. Det er 19 flere end ved seneste opgørelse onsdag. Det er dog ikke nødvendigvis coronavirusset, der er årsagen til alle dødsfaldene. En del af de indlagte har haft andre alvorlige sygdomme.

