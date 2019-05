Trods pensionsvalgkamp: Flertal står bag stigende pensionsalder

Selvom både Løkke og Mette Frederiksen har fremlagt pensionsforslag, vil pensionsalder på kort sigt stige.

Danskerne skal indstille sig på, at pensionsalderen foreløbigt bliver ved med at stige i takt med levetiden.

Et flertal på Christiansborg med både Venstre og Socialdemokratiet i spidsen står nemlig ved den såkaldte Velfærdsaftale fra 2006. Det fastslår partiledere i valgkampens første partilederrunde på DR1 tirsdag aften.

Med Velfærdsaftalen har partierne indført det princip, at danskerne skal have 14,5 år på pension. Den aftale står både Venstre og Socialdemokratiet på kort sigt ved, selvom begge partier er klar med pensionsplaner, der skal hjælpe nedslidte og begge åbner for på sigt at ændre aftalen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger i partilederdebatten på DR1 tirsdag aften:

- Hovedgrunden til, at det går så godt i dansk økonomi, at vi kan investere i ældre og sundhed er, at vi traf den modige beslutning i 2006, at når vi lever længere, så skal vi også være længere på arbejdsmarkedet.

- Hvis man gambler med det, så falder vores økonomi på gulvet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han fastslår dermed, at Venstre står ved aftalen, men han åbner for at justere aftalen på længere sigt:

- Jeg er enig i, at når vi kommer ud i 2040 og pensionsalderen når op over 70 år, så skal vi se på, om vi bare skal køre skruen helt i bund

- Men lige her her i 2019, hvor pensionsalderen er 65 et halvt år, har vi ikke råd til at sende raske på pension, siger Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokratiet står også ved Velfærdsaftalen og vil derfor stemme for højere pensionsalder i takt med at levetiden stiger, siger Nicolai Wammen. Også Socialdemokratiet åbner dog for at justere på aftalen efter valget.

- Vi har lavet en aftale om, at de af os, der er i stand til det, skal blive længe på arbejdsmarkedet. Det kræver, at dem der ikke kan holde til det, skal kunne forlade arbejdsmarkedet. Det har vi stillet et pensionsforslag om, siger Nicolai Wammen.

Socialdemokratiet har foreslået at afsætte tre milliarder kroner til at personer, der har været længe på arbejdsmarkedet kan gå tidligere på pension. Socialdemokratiet har fået kritik for ikke at melde klart ud, hvilke grupper der er omfattet af forslaget.

Kort før valgudskrivelsen indgik VLAK-regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og De Radikale om at give nedslidte øget adgang til en såkaldt seniorpension. Forslaget har fået kritik for kun at hjælpe 800 personer, når det er fuldt indfaset og ikke klarlægge, hvem der skal afgøre, om en en person er nedslidt.

Hvis ikke partierne ændrer på aftalen, ventes den stigende pensionsalder at betyde, at en førstegangsvælger først kan gå på pension som 75-årig.

/ritzau/