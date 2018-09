Politikerne taler og taler om dem, men falske nyheder findes ikke i etablerede medier

Regeringen og Facebook vil bekæmpe udbredelsen af falske nyheder i danske medier. Men de bevidst vildledende artikler findes ikke i de etablerede medier, lyder det fra en række eksperter. Omfanget er ”lig nul”, siger direktør i Danske Medier

Det er blevet betegnet som en moderne informationskrig. En kamp om sandhederne.

Fake news, falske nyheder og misinformation er højt på dagsordenen i hele Europa, og i Danmark forsøger politikere også at forhindre udbredelsen af de bevidst vildledende historier fra udlandet, som man frygter kan obstruere valg og opildne folkestemninger. I begyndelsen af september præsenterede regeringen en kampagne, som skulle hindre forsøg på ”atplante usande informationer og historier i medierne eller skabe et forvrænget nyhedsbillede for på den måde at påvirke en vigtig beslutning”. I sidste uge fulgte Facebook op med lanceringen af et samarbejde med netmediet Mandag Morgen, hvor et af målene ligeledes er at forhindre udbredelsen af falske nyheder i danske medier.

Men hvis regeringen eller Facebook regner med at opspore falske nyheder i de etablerede danske medier, kommer de på en hård opgave, siger en række eksperter. Blandt dem professor mso Mark Ørsten, der har forsket i blandt andet falske nyheder ved Roskilde Universitet.

”I dansk perspektiv er det svært at finde ret mange eksempler. Udover eksemplet med Dan Jørgensen, som ifølge russiske medier ville tillade bordeller, hvor man lovligt kan dyrke sex med dyr, kan jeg faktisk ikke pege på noget,” siger Mark Ørsten.

Selv eksemplet, der omhandlede den tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S), blev i danske medier som blandt andet Altinget og Ekstra Bladet netop deklareret som et eksempel på en falsk nyhed. Heller ikke mediebrugerne i Danmark oplever, at der er et problem med de bevidst vildledende historier, siger professoren, som sammen med europæiske kolleger sidste år lavede en stor undersøgelse om netop fake news i vestlige medier. Kun ni procent af de danske mediebrugere havde oplevet, at de var blevet eksponeret for opdigtede historier, som havde et kommercielt eller politisk sigte. Dermed var tilliden til medierne langt større i Danmark end i eksempelvis USA og England.