Trods Rwanda-plan tror radikal leder på fælles fodslag med Mette F.

De Radikale vil ikke støtte en regering efter et valg, som arbejder med at lave et modtagecenter i Rwanda.

I sin tale på De Radikales landsmøde i Nyborg gentog politisk leder Sofie Carsten Nielsen partiets ultimatum over for den socialdemokratiske regering.

De Radikale kommer aldrig til at støtte en regering, der fører planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet, lød det.

Nogenlunde samtidig holdt statsminister Mette Frederiksen (S) tale til Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg.

Her slog hun fast, at regeringen fortsætter sig arbejde "for et helt nyt og mere retfærdigt asylsystem".

Men på trods af de fastlåste positioner, tror Sofie Carsten Nielsen på, at De Radikale og Socialdemokratiet kan finde fælles fodslag efter et valg.

- Ja, det tror jeg på, for det skal vi. Og fordi jeg har meget stor respekt for, at Mette Frederiksen også er optaget af at løse de store kriser, vi står med, siger hun efter sin tale.

Spørgsmål: Men hvordan kan I det, når I er så låst på Rwanda-spørgsmålet?

- Det er klart. Der bliver jo nødt til at blive flyttet lidt rundt. Det kunne jo være ved at sætte alle kræfter ind på at finde fælles europæiske løsninger, siger hun.

- Det vil være helt oplagt. Det vil også være det mest langtidsholdbare, og det der skal til for virkelig at løse problemet.

Spørgsmål: Du er med på, at begge partier skal flytte sig mod hinanden?

- Ja, sådan er politik. Man skal altid være villig til det, siger Sofie Carsten Nielsen.

De seneste dage har Sofie Carsten Nielsen i flere interview slået fast, at De Radikale ikke kan støtte en regering, som efter et valg arbejder med at etablere et dansk modtagecenter for asylcentre i Rwanda.

Det er også tydeligt, at Rwanda-spørgsmålet fylder på årets landsmøde.

Fra talerstolen siger den radikale folketingsprofil Zenia Stampe blandt andet:

- Hvem er det egentligt, der er ekstrem? Hvem er det egentligt, der er ved at isolere Danmark fra resten af Europa. Det ikke os. Det er regeringen, og det kan vi selvfølgelig ikke se stiltiende til, siger hun.

Der er dog intet, der tyder på, at Socialdemokratiet er klar til at droppe det projekt. Tværtimod.

Så sent som for to uger siden underskrev Danmark og Rwanda en fælles erklæring om at etablere en ordning for overførsel af spontane asylansøgere i Danmark til Rwanda.

Sofie Carsten Nielsen hæfter sig dog ved, at Mette Frederiksen i sin tale i Aalborg ikke specifik taler om Rwanda, ligesom hun i talen sagde, at et nyt retfærdigt asylsystem er rigtig for "Danmark og for Europa".

- Det er vi jo enige i. Det synes jeg er virkelig godt, hvis vi kan holde fokus på at finde løsninger. Så kan vi være uenige om nogle modellerne. Men det her med at finde løsninger i europæisk regi er virkelig godt, siger Sofie Carsten Nielsen.

/ritzau/