Trods sene forhandlinger går klimatopmøde i overtid

FN's klimamøder har tradition for at gå i overtid, og i år er ingen undtagelse.

COP-formand Sultan al Jaber har ellers flere gange understreget, at han ville slutte mødet senest tirsdag klokken 11 lokal tid i Dubai. Det svarer til klokken 08 i Danmark.

Men kort efter klokken 11 er det ikke sket trods sene forhandlinger, efter at han mandag præsenterede et udkast til en aftale, som blev kritiseret stærkt fra flere sider.

For eksempel lød det fra minister John Silk fra Marshalløerne, at øgruppen ikke var kommet til mødet for at "underskrive vores dødsdom".

Det centrale tema på årets topmøde har været de fossile brændslers fremtid.

Mange lande har haft som centralt krav, at der skal stå i den endelige aftale, at de fossile brændsler - kul, olie og gas - skal udfases helt.

Det er noget et land som eksempelvis Saudi-Arabien har afvist flere gange, og det havde ikke fundet vej til formandskabets aftaleudkast.

- Den her tekst er overhovedet ikke god nok, lød det mandag aften lokal tid fra Danmarks minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen (S).

- Der er brug for meget højere ambitioner på spørgsmålet om fossile brændstoffer.

Ydermere er der i udkastet et afgørende forbehold for de klimatiltag, som skitseres som mulige tiltag at banke drivhusgasudledningen ned.

Her er nævnt mål om inden 2030 at tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektiviteten, men de udvandes af forbeholdet ”kan”.

Der er også et punkt om, at produktion og forbrug af fossile brændsler kan reduceres til netto-nul i eller omkring 2050.

Det åbner døren for, at brugen kan fortsætte, hvis eksempelvis udledningen indfanges og gemmes i jorden - en teknologi, der hedder CCS.

Den satses der stort på, men den har endnu ikke bevist sig i stor skala.

En endelig aftale kræver konsensus blandt de knap 200 lande på mødet.

Hvornår det sker, vides ikke. Der er ventet et nyt udkast i løbet af tirsdag.

/ritzau/

