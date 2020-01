Trods smitte i Europa: Lav risiko for coronavirus i Danmark

Risikoen for coronavirus i Danmark er ikke stor, lyder det i ny vurdering fra Sundhedsstyrelsen.

Efter fire bekræftede tilfælde i Europa har Sundhedsstyrelsen netop opdateret risikovurderingen for coronavirusset.

Det vurderes dog stadig, at risikoen for, at virusset når Danmark, er lav.

Der er tre bekræftede tilfælde af personer smittet med coronavirus i Frankrig og et enkelt tilfælde i Tyskland.

Derudover har man i Sverige haft mistanke om, at to personer kunne være smittede. Det viste sig dog at være falsk alarm.

Lige nu befinder 18 danskere sig i den virusramte Hubei-provins i Kina. Syv af dem har ønsket at blive evakueret.

Skulle der komme en person til Danmark, som opfylder kriterierne for at være smittet med virusset, vil vedkommende blive testet på Skejby eller Hvidovre sygehuse.

Sundhedsstyrelsen vil dog ikke anbefale, at man screener folk, der rejser ind i Danmark.

- Det skyldes, at der ikke er dokumentation for, at det kan hindre smittespredning.

- Hjemrejsende vil heller ikke automatisk blive sat i karantæne, medmindre det ud fra en konkret, individuel vurdering bliver fundet nødvendigt, siger centerleder Marlene Øhrberg Krag i en pressemeddelelse.

Det anbefales desuden, at rejsende til Kina følger Udenrigsministeriets rejsevejledning.

I øjeblikket frarådes alle unødvendige rejser til Hubei-provinsen, mens danskere i resten af Kina skal være ekstra forsigtige.

Coronavirusset har indtil videre dræbt over 100 mennesker i Kina. Det samlede antal smittetilfælde på tværs af landet menes at være over 4000.

Sundhedsstyrelsen skriver, at man følger situationen tæt.

/ritzau/