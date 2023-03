Troels Lund åbner for fælles forsvarsforhandlinger med rask Ellemann

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) åbner fredag for et scenarie, hvor han og Jakob Ellemann (V) sammen kan færdiggøre et forsvarsforlig, hvis Ellemann vender tilbage fra sin sygemelding, mens der forhandles.

Det siger Troels Lund fredag.

- Måtte Jakob Ellemann komme tilbage under forhandlingerne, vil jeg tro, at det bliver på den måde, at Jakob Ellemann og jeg forhandler det færdige forsvarsforlig sammen, siger Troels Lund.

Danmark skal i 2030 bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvarsudgifter og dermed leve op til Nato-målsætningen.

Det svarer til en merudgift på 20 milliarder kroner.

En del af forårets forhandlinger bliver derfor at finde ud af, hvordan de ekstra penge skal fordeles.

Allerede nu er de indledende processer omkring udarbejdelsen af forsvarsforliget i gang.

Ifølge Troels Lund ventes forhandlinger først senere på foråret.

- Vi er klar til at starte de politiske forhandlinger, når vi går ind i maj.

- Så er det min forventning, at vi inden udgangen af juni har lavet et politisk forlig, der kommer til at række ti år frem, siger Troels Lund.

I de senere år har politikerne skåret i Forsvarets budget.

I det forrige forsvarsforlig fra 2013 til 2017 skulle man finde en besparelse på 2,7 milliarder kroner.

Ruslands invasion i februar 2022 fik dog vendt dagsordenen i dansk forsvarspolitik.

I foråret 2022 indgik Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Konservative og De Radikale "det nationale kompromis", hvor de aftalte at hæve forsvarsbudgettet markant.

Siden da er der blevet dannet en ny regering, hvor der i regeringsgrundlaget er sat tal på Danmarks kommende forsvarsinvesteringer.

To procent af bnp i 2030 skal bruges på Forsvaret.

Troels Lund er optimistisk på regeringens vegne inden forårets forhandlinger.

- Regeringen har en ambition om, at den til hver en tid siddende forsvarsminister har færdiggjort forhandlingerne inden udgangen af juni, siger Troels Lund.

Og hvis Jakob Ellemann i løbet af de forhandlinger raskmelder sig, mener Troels Lund, at der er plads til dem begge i forhandlingslokalet.

- Så kan vi gøre det, ved at vi begge sidder med ved bordet.

- Vi er trods alt fra det samme parti, så mon ikke det vil lykkes, siger Troels Lund.

