Troels Lund: Danmark vil bakke op om at sende kampfly til Ukraine

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) slår i sin tale på Folkemødet fast, at Danmark ikke kommer til at donere kampfly til Ukraine alene og uden opbakning fra USA.

Men Danmark kommer højst sandsynligt til at bakke op om vestlige donationer af kampfly på et tidspunkt, lyder det nu.

- Jeg vil gerne sige, at jeg ikke kan forestille mig, at vi ikke bakker op.

- Ukraine har brug for fly. Mere end nogensinde, hvis de skal vinde deres kamp. Det gælder også danske F-16-kampfly, siger Troels Lund Poulsen i sin tale.

Artiklen fortsætter under annoncen

For blot to dage siden lød det ellers fra den fungerende forsvarsminister, at der fra dansk side ikke er truffet en beslutning om, hvorvidt der skal doneres kampfly.

/ritzau/