Troels Lund: Ellemann har det godt og ser frem til at komme tilbage

Det er sikkert, at Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen vender tilbage til dansk politik fra 1. august efter længere tids sygefravær.

I hvert fald hvis man spørger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

- Jakob har det godt. Han er på vej til at blive klar til at vende tilbage til dansk politik, siger den fungerende minister efter sin tale på Folkemødet lørdag.

- Han (Jakob Ellemann-Jensen, red.) glæder sig til at komme tilbage. Han ved også godt, at der vil være stor opmærksomhed omkring det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre-formanden fik et ildebefindende i begyndelsen af februar i år.

Få dage senere skrev han i et opslag på Facebook, at han "bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov". Det bliver senere meldt ud, at han er ramt af stress.

Han efterlod sig en formandspost og en post som forsvarsminister.

I mellemtiden har Troels Lund vikarieret begge steder.

Lørdag fortæller den fungerende forsvarsminister dog, at Jakob Ellemann-Jensen ventes at overtage de samme poster, han efterlod, når han vender tilbage til politiet til august.

De to har for nyligt haft lejlighed til at tale med hinanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jakob Ellemann-Jensen kommer frisk og klar tilbage, gentager Troels Lund Poulsen lørdag.

Troels Lund Poulsen har på vegne af Jakob Ellemann-Jensen holdt partiledertale ved Folkemødet på Bornholm, der afvikles i disse dage.

Han indledte da også talen med at sende en hilsen til sin formand.

- Selv om det har været en fornøjelse at lede vores parti sammen med Stephanie Lose i dit fravær, så glæder vi os til at være fuldtallige igen, så vi sammen kan fortsætte arbejdet med at gøre Danmark endnu bedre.

/ritzau/