Troels Lund forventer beslutning om donation af F-16 inden sommer

Inden sommerferien vil Danmark og andre allierede lande have besluttet, hvorvidt der skal doneres kampfly til Ukraine.

Sådan lyder forventningen fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V). Det siger han til TV 2 under et besøg i Ukraine mandag.

Troels Lund Poulsen forklarer, at beslutningen tager tid, fordi "Danmark ikke kommer til at gøre det helt alene".

- Det skal vi gøre sammen med flere lande. Så skal vi også have en dialog med amerikanerne omkring det her. Men jeg vurderer, at vi kan nå frem til en beslutning indenfor kort tid, siger han til TV 2.

Der er tale om, hvorvidt Danmark og andre allierede skal donere F-16-kampfly. Ukraine har længe efterspurgt kampfly, men foreløbig er det kun Polen og Slovakiet, der har doneret kampfly i form af sovjetiske MiG-kampfly.

I en måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau i marts ønskede fire ud af ti borgere i Danmark at sende danske kampfly til Ukraine. Men kun hvis det sker sammen med andre lande.

Modsat var 34 procent imod at donere fly, mens 25 procent svarede "ved ikke".

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har tidligere sagt, at han tror, at Vesten på et tidspunkt kommer til at levere kampfly til Ukraines forsvar.

- Hvis du spørger mig som udenrigsminister, om den frie verden kommer til at levere fly til Ukraine, så tror jeg bestemt, at det ligger inden for det forventelige udgangspunkt, at det sker i den kommende tid, sagde Lars Løkke Rasmussen 18. februar til Berlingske under en sikkerhedskonference i München i Tyskland.

Danmark råder over 43 F-16-kampfly, hvoraf 30 stadig var en aktiv del af tjenesten i november 2022.

F-16-flyene er dog ved at blive udfaset, da Danmark har købt 27 nye F-35-kampfly til over 16 milliarder kroner.

