Troels Lund forventer danske F-16-fly bliver de første i Ukraine

Trods forsinkelse af Danmarks donation af F-16-fly til Ukraine ventes de danske fly at blive de første F-16-fly, som Ukraine får til rådighed i krigen mod Rusland.

Sådan lyder det fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), der søndag var i Nyborg til De Radikales nytårsstævne for at deltage i en partilederdebat.

- Det er min klare forventning, at de første F-16-fly kommer til at være de danske, som bliver doneret, siger han.

Lørdag oplyste Forsvarsministeriet til Berlingske, at de første seks F-16-fly til Ukraine bliver op til et halvt år forsinket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var oprindelig forventningen, at de seks fly skulle afsted til Ukraine omkring nytår. Med den nuværende tidsplan ventes det imidlertid, at donationen finder sted i andet kvartal af 2024.

Den melding uddyber Troels Lund Poulsen søndag. Han siger, at der er tale om en forsinkelse på "nogle måneder".

- Vi har aldrig lagt skjul på, at det her er en kompleks opgave. Derfor er det heller ikke noget, jeg synes, at man skal lægge søvnløs over, at der kommer en tidsmæssig forskydning, siger forsvarsministeren.

Forsinkelsen skyldes flere ting, forklarer Troels Lund Poulsen.

- Men en af de afgørende ting er, at det har taget længere tid og tager længere tid at træne piloterne til at flyve F-16.

- Det har både været i forhold til deres sproglige kundskaber, men det er også i forhold til, hvor meget der er brug for af træning i flyene, siger han.

Lige nu er seks ukrainske piloter i Danmark, hvor de træner i F-16-flyene. Derudover er yderligere på vej, når de har gennemført deres sproglige træning, hvilket ikke foregår i Danmark, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag meddelte den norske forsvarsminister, at to norske F-16-fly samt ti instruktører skal sendes til Danmark til træning af ukrainske piloter.

- Jeg kan ikke bekræfte de konkrete detaljer, men bare sige, at både Norge og Belgien har sagt, at de gerne vil være en del af koalitionen og også kommer til at stille en kapacitet til rådighed.

Og det er på Flyvestation Skrydstrup, at den kapacitet bliver stillet til rådighed.

- Det er tænkt, at Danmark kommer til at være centrum for den her træningsindsats, hvor andre lande så også kan stille fly og mandskab til rådighed, så man kan få en endnu større volumen i forhold til træning.

Norge og Belgien har ligesom Danmark meddelt, at de på sigt vil donere F-16-fly til Ukraine. Det samme vil Holland.

/ritzau/