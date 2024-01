Troels Lund har løfte med til nytårsdebat: Vi når 2025-mål

Venstre-formand Troels Lund Poulsen havde en garanti fra regeringen med til partilederdebatten ved De Radikales nytårsstævne søndag.

Det omstridte klimamål for 2025 når Danmark i mål med.

Og planen for, hvordan det sker, kommer i denne måned, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

- Jeg forstår godt den frustration, der har været, i forhold til om vi leverer på 2025-målet. Det kommer vi til at levere på, siger han under debatten med De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard, og SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Artiklen fortsætter under annoncen

SF og De Radikale var blandt fem oppositionspartier, der i slutningen af november truede med at forlade forhandlingerne om 2025-målet.

Partierne var skeptiske over for regeringens udspil til at nå målet på mindst 50 procents reduktion af drivhusgasudledning.

Troels Lund Poulsen siger videre under debatten, at regeringen "skal" træffe de politiske beslutninger, så målet nås.

- Og det løfte vil jeg gerne give i dag. Det skylder vi, siger han.

Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr kvitterede begge for garantien fra regeringen. Men de er stadig bekymret.

- Problemet er bare, at det er lige om lidt. Det er alt for sent. Og derfor kan det blive svært og dyrt at nå det. Men det håber jeg da, vi kan, siger Pia Olsen Dyhr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inden meldingen fra Troels Lund Poulsen lød det fra Martin Lidegaard, at han ikke "tror, vi når 2025-målet, fordi regeringen ikke har gjort sit hjemmearbejde".

Ifølge Klimarådet er der stor risiko for, at Danmark misser målet om, at udledningen i 2025 er 50-54 procent lavere end i 1990. Sådan lød advarslen til regeringen i oktober.

Regeringen regner med, at der for at nå den lave ende af målet mangler aftaler, der sænker udledningen med 0,5 millioner ton.

Klimarådet er dog tidligere kommet frem til, at der er god sandsynlighed for, at afstanden er mere end fire gange så stor.

/ritzau/