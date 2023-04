Troels Lund i Ukraine: Missiler fra Danmark sikrer korneksport

Danmarks donation af missilsystemer af typen Harpoon har været afgørende for, at Ukraine har fået adgang til Sortehavet i krigen mod Rusland.

Og i høj grad er det takket være netop Harpoon-systemerne, at Ukraine delvist har kunnet genoptage sin eksport af blandt andet hvede og solsikkeolie.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) under et besøg i Odessa i Ukraine mandag.

- Den danske donation har hjulpet Ukraine med at forsvare sig selv, og ultimativt har den befriet korridorerne til Sortehavet.

- Man har skabt en sikkerhed for, at skibe kan komme ind til og ud fra havnen i blandt andet Odessa, siger Troels Lund Poulsen.

Harpoon-missiler er designet til at ramme mål til vands. De kan affyres både fra land og til søs.

Systemerne, som Danmark har doneret, affyres fra landjorden.

På besøget i Ukraine har Troels Lund Poulsen holdt møde med og er blevet vist rundt af Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov.

Reznikov har givet sin danske kollega et indblik i Harpoon-systemets betydning for ukrainernes forsvar ved et besøg på en flådebase i havnebyen.

I de første måneder af krigen brugte Rusland flere gange sin flådestyrke i Sortehavet til at angribe mål langs Ukraines kyst.

Rusland havde på det tidspunkt kontrollen med søsiden og hindrede fragtskibe og andre fartøjer fra Ukraine i at sejle på Sortehavet.

Men da Ukraines våbenbeholdning blev opgraderet med Harpoon-missiler fra Danmark, stod den russiske flåde i Sortehavet over for en væsentlig større trussel end tidligere.

Harpoon-missilerne har haft en afskrækkende effekt på Rusland, vurderer Ukraines forsvarsminister.

Og så har de helt konkret ramt russiske mål.

- Kornaftalen eksisterer takket være Danmarks genialitet i form af donationen af Harpoon-missiler, som kan affyres fra land, siger Reznikov.

Den såkaldte kornaftale blev indgået sidste år mellem Rusland og Ukraine. Den sikrer, at varer som hvede og solsikkeolie kan fragtes ud fra tre udvalgte havne på Ukraines sortehavskyst.

Det er Odessa, Tjonomorsk og Pivdennyj.

Ruslands flåde har forpligtet sig til ikke at angribe skibe herfra med aftalen, som blev forhandlet på plads med hjælp fra FN og Tyrkiet.

Men ifølge Ukraines forsvarsminister er det i realiteten truslen fra Harpoon-missilerne, der har fået Rusland til at gå med på aftalen.

/ritzau/