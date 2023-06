Troels Lund: Intet i våbenkøbsag bør få Ellemann til at trække sig

Ifølge fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er der skabt unødig dramatik i sagen om forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensens (V) israelske våbenindkøb i januar.

- I min verden er der intet i den sag, som skulle betyde, at Jakob Ellemann skulle trække sig, siger Troels Lund Poulsen efter sin grundlovstale mandag formiddag ved Venstres hovedkontor i Søllerød.

- Jeg synes, at vi skal få det undersøgt og se på, hvad der nu er sagens genstand, og så kommer vi til at forholde os til det, når redegørelsen er slut.

- Men den dramatik, som der er nogle, der vil skabe, synes jeg er for voldsom, siger han videre.

I slutningen af maj kunne Altinget afsløre på baggrund af aktindsigter, at Jakob Ellemann-Jensen som forsvarsminister gav Folketinget kort tid til at godkende et milliardindkøb af våben fra den israelske våbenproducent Elbit.

Men tidsfristen fra israelerne var slet ikke så kort, som ministeren gav indtryk af til Folketingets partier.

Derfor har flere partier beskyldt Jakob Ellemann-Jensen for at vildlede Folketinget.

Efterfølgende kunne Altinget også afsløre, at den franske våbenproducent Nexter aldrig modtog en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Jakob Ellemann-Jensen havde ellers i januar ifølge Altinget i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter - heriblandt Nexter - var blevet bedt om et tilbud. Men det afviser våbenproducenten.

Herefter meddelte Jakob Ellemann-Jensens vikar som forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, at han har bedt om en redegørelse af forløbet.

Jakob Ellemann-Jensen selv er sygemeldt med stress og vender efter planen tilbage som forsvarsminister 1. august.

Troels Lund Poulsen fortæller mandag, at han ikke har haft lejlighed til at diskutere sagen med sin partiformand.

- Men det er da klart, at når der skal laves en redegørelse, så er man også nødt til at høre Jakobs version af det.

- Jeg kan ikke sidde og forklare, hvad der skete på nogle møder, hvor Jakob var forsvarsminister, og jeg var økonomiminister. Det ville være forkert, siger Troels Lund Poulsen.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvornår redegørelsen forventes at være færdig.

- Jeg har delt forslaget til en disposition med de partier, der står bag Ukraine-fonden, og det har de så mulighed for at kommentere på her i løbet af de næste dage.

- Så går vi så i gang med at lave redegørelsen.

