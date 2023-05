Troels Lund om Forsvarets økonomi: Et kollektivt svigt

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil overordnet ikke "placere skyld" for, hvordan Forsvaret nu står med et efterslæb, der fører til investeringer for i alt 38 milliarder kroner.

- Det er et kollektivt svigt, der har bragt os i den situation, vi er i nu, siger Troels Lund Poulsen på et pressemøde.

Pilen peger dog blandt andet på ham selv, medgiver Troels Lund Poulsen. Han er tidligere forsvarsordfører for Venstre.

- Jeg vil gerne påtage mig mit ansvar. Jeg har også været med til at bringe dansk forsvar i den situation, det er i nu, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Videre lyder det, at "skiftende forligskredse, skiftende forsvarsministre, skiftende departementschefer og skiftende forsvarschefer" også har en del af ansvaret.

- Jeg er ikke kommet her i dag for at få nogen fyret. Jeg er kommet her i dag for at få det her til at fungere, siger Troels Lund Poulsen.

Efter pressemødet uddyber Troels Lund Poulsen til Ritzau, hvad der er gået galt de seneste mange år, siden Forsvarets fundament nu mangler milliarder af kroner.

- Der er ikke nogen tvivl om, at man politisk har troet, at man kunne høste nogle flere gevinster på en kortsigtet bane, som ikke har vist sig muligt at indhøste.

- Der er heller ikke nogen tvivl, om at Forsvaret er kommet med anbefalinger til, hvad der kunne lade sig gøre, som ikke hverken har kunne lade sig gøre økonomisk eller tidsmæssigt, siger den fungerende forsvarsminister.

På pressemødet torsdag præsenterede han sammen med forsvarschef Flemming Lentfer anden del af det kasseeftersyn, der skal danne baggrund for de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Cirka 27 milliarder kroner skal bruges til såkaldte "ophobede udfordringer", altså efterslæb, mens 11 milliarder kroner skal anvendes til nye investeringer i Forsvaret. Det er eksempelvis flere soldater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra forsvarsministeren og forsvarschefen lød det, at det er alt fra materiel, bygninger og it, der skal moderniseres.

- Det er det fundament, som i dag har større eller mindre revner inden for alle områder, der præger dagligdagen ude i Forsvaret, siger Flemming Lentfer.

For at sikre, at der fremadrettet kommer en bedre økonomistyring i Forsvarsministeriet, vil regeringen blandt andet nedsætte et ekspertudvalg, der løbende skal komme med anbefalinger. Det skal begynde, efter at det nye forsvarsforlig er indgået.

Hvordan de 38 milliarder kroner skal finansieres, ville Troels Lund Poulsen ikke uddybe på pressemødet.

Inden måneden er omme, kommer regeringen med sit udspil til et nyt forsvarsforlig, hvor finansieringen fremgår, lød det.

/ritzau/