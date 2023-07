Troels Lund om svensk Nato-håb på topmøde: Det ser broget ud

Situationen er noget "broget", hvad angår det vestlige håb om en mulig Nato-optagelse af Sverige i forbindelse med et topmøde i forsvarsalliancen næste uge.

Sådan lyder det fredag fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), efter at han har haft møde med sin ministerkollega i Letland.

Den danske minister mener stadig, at det er meget usikkert, om optagelsen kommer i hus næste uge.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det ser en smule broget ud i øjeblikket, siger han på telefon fra Letland.

- Men vi har brugt alle vores kræfter de seneste mange måneder – og det har jeg også selv personligt – på at tale om vigtigheden af, at vi får svensk medlemskab på plads hurtigst muligt.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, var torsdag vært for et møde for udenrigsministrene fra Sverige, Finland og Tyrkiet.

Her lykkedes det ikke at få Tyrkiet til at sige ja til svensk medlemskab af Nato.

Jens Stoltenberg håber dog fortsat på en afklaring i næste uge, hvor der er Nato-topmøde i Vilnius. Parterne mødes igen mandag - dagen inden topmødets begyndelse.

Troels Lund Poulsen og hans lettiske ministermodstykke, Ināra Mūrniece, drøftede også fredag det svenske Nato-spørgsmål, som "desværre endnu ikke er på plads".

- Jeg synes, at det er for tidligt at sige, om det så lykkes på topmødet, siger den fungerende forsvarsminister.

- Men det er klart, at vi må bruge alle vores kræfter i øjeblikket på at få den beslutning taget, sådan at Sverige ikke længere står udenfor og venter på at blive medlem af Nato, men kan komme med ind til bordet.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Konflikten mellem Sverige og Tyrkiet har blandt andet handlet om, at mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige. På den måde støtter Sverige ifølge Tyrkiet kurdiske grupper, der efter tyrkisk opfattelse er terrorister. Men også en række koranafbrændinger har vakt tyrkernes vrede.

