Troels Lund Poulsen vil blande sig mere i indenrigspolitik

Som formand for Venstre har Troels Lund Poulsen været for lidt engageret i de indenrigspolitiske spørgsmål.

Krig, forsvar og udenrigspolitik har fyldt for meget for forsvarsministeren i forhold til de hjemlige sager.

Det erkender Troels Lund Poulsen i et interview med Politiken.

- Det, som jeg har været for dårlig til, har været at blande mig mere indenrigspolitisk på tværs af de temaer, der bliver diskuteret, siger han til avisen.

Som konsekvens er særligt Venstres udenrigspolitiske profil blevet udvasket.

Det skal der rettes op på, og i de næste måneder frem mod EU-parlamentsvalget i juni vil Troels Lund Poulsen skrue ned for udlandsrejserne som minister og op for engagementet i den danske debat.

Formanden vil genskabe en klar udlændingepolitisk linje for Venstre, siger han.

Den skal begynde med et større fokus på Europas ydre grænser, hvor den fælles grænse- og kystvagt Frontex skal opjusteres.

Til Politiken fortæller Troels Lund Poulsen, at Frontex bør være en langt større muskel.

Rationalet er, at Frontex skal stoppe flere flygtninge og migranter fra at ankomme til Europa, og at håndteringen af de ankomne kan ske i større fællesskab.

Regeringen har allerede fremsat en ny dansk kapacitetspakke til Frontex i 2025, som indeholder en forlængelse af danske patruljebåde samt flybidrag fra Hjemmeværnet, skriver Politiken.

Men der skal ske mere, mener Troels Lund Poulsen, uden at han dog er specifik.

/ritzau/