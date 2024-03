I Argentina vil Troels Lund sikre sig detaljerne inden salg af kampfly

Mens en portion af Danmarks F-16-kampfly er på vej til slagmarken i Ukraine, kan den resterende mængde ende med at flyve rundt over Argentina.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er mandag på vej mod Argentina for at undersøge rammerne for et potentielt salg af 24 kampfly.

- Vi har valgt at donere 19 til Ukraine, og de resterende 24 skal vi potentielt sælge til et andet land. Der er vi nu i realitetsforhandlinger om et salg til Argentina, siger han.

Salget har været undervejs længe i hemmeligholdte rammer.

Kampflyenes brugsret styres af USA og Lockheed Martin som producent, og her har der været en godkendelsesproces i gang.

Nu håber Troels Lund Poulsen, at salget kan være klar til at blive gennemført inden for den næste måned.

De seneste måneder har regeringen gentagne gange understreget behovet for øget støtte til Ukraines kamp mod Rusland.

Alligevel bliver de resterende 24 kampfly ikke sendt i den retning.

- Det er ikke enten eller. Vi har givet et meget stort bidrag til Ukraine i forhold til Danmarks størrelse med de 19 fly og den kæmpe trænings- og vedligeholdsindsats for ukrainske piloter og støttepersonel, siger Troels Lund Poulsen.

Forsvarsministeren ville ikke melde ud offentligt, hvad Danmark vil have for flyene.

- Det vil man kunne se, når vi potentielt offentliggører salget, siger han.

Salget skyldes dog ikke, at der skal fyldes et gammelt hul i Forsvarets budgetter, afviser Troels Lund Poulsen.

Pengene fra et salg skal dog blive i Forsvaret.

- En sådan indtægt, der må komme ved at sælge F-16 kampfly, går til Forsvaret og kan dermed også bruges til andre kapaciteter og i forhold til de investeringer, Forsvaret står over for.

USA godkendte salget af flyene til Argentina i efteråret 2023.

Siden har landet fået en ny, kontroversiel præsident i Javier Milei, der deler vandene.

Troels Lund Poulsen er opmærksom på, om det kan skabe krusninger, der kan få betydning for salget.

- Det er blandt andet derfor, at jeg selv skal bruge et par dage på at være i Argentina og drøfte et muligt salg og hvilke vilkår og rammer, et eventuelt salg skal bygge på.

/ritzau/