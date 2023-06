Troels Lund til partier i grundlovstale: Tag ansvar for reformer

Danmark har brug for politiske partier, der tager ansvar for de reformer, som er nødvendige for at fremtidssikre vores land. Så kom og vær med.

Det er et af hovedbudskaberne fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i den grundlovstale, han afholder mandag i solskinnet foran Venstres hovedkontor i Søllerød.

- Derfor må vi sige i dag på grundlovsdag, at de nemme og bekvemme år uden politiske reformer, de er forbi, siger han.

Debatten om behovet for politiske reformer har raset i den seneste tid. Den er kun taget til, efter at regeringen for nylig kunne meddele, at det politiske råderum blev opjusteret med 16 milliarder kroner frem mod 2030.

Det økonomiske råderum er statens forventede overskud i fremtiden.

Det uventet store overskud har fået nogle partier til at mene, at der er rigeligt med penge i statskassen allerede nu, men sådan ser Troels Lund Poulsen ikke på det.

Fremtiden byder nemlig på massive investeringer i blandt andet sundhed, klima samt forsvar og sikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år.

For mindre end en uge siden annoncerede SVM-regeringen et udspil til et forsvarsforlig, hvor der skal føres 143 milliarder kroner til Forsvaret over de næste ti år.

Troels Lund Poulsen glæder sig derfor over det, han ser som en villighed fra andre partier i Folketinget til at byde ind med forslag til reformer.

Han kommer med en opfordring til partierne.

- Læg nej-hatten til side, gå ind i forhandlingslokalet og vær konstruktive. Lad os finde nogle løsninger, der gør Danmark rigere, siger han.

Troels Lund Poulsen siger, at partier vil blive modtaget af Venstre med "åbne arme", hvis de søger indflydelsen og deltager i reformerne.

- Med andre ord: Reformpolitikken er tilbage i dansk politik, og dansk økonomi bliver heldigvis hele tiden stærkere, siger han.

Venstre fik mange hug af de andre partier i blå blok, da partiet i december sidste år valgte at indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne.

Det skete, efter at Venstres i øjeblikket sygemeldte formand, Jakob Ellemann-Jensen, i optakten til valget havde udtalt, at han aldrig ville komme til at gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Regeringsdannelsen kom efter et meget skidt folketingsvalg for Venstre, som siden er dalet yderligere i de politiske meningsmålinger.

Troels Lund Poulsen kommer i afslutningen af sin tale med et diskret svirp med halen til dem, der har kritiseret Venstre.

- En stemme på Venstre er en stemme på et parti, der ikke bare står og taler om problemerne, men som faktisk får arbejdet gjort, og som gør noget for at engagere sig og løse problemerne, siger han.

