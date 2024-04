Troels Lund: Venstre vil styrke EU's ydre grænse

Venstres formand og forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, lægger i et interview med Politiken op til, at partiet ønsker at styrke EU's ydre grænse og dermed grænse- og kystvagten Frontex.

- Vi skal have et langt stærkere fokus fra EU's side på hele spørgsmålet omkring Frontex' arbejde. Det er et område - hvis Venstre kan beslutte det alene - hvor EU kommer til at bruge flere kræfter og dermed også mere økonomi, siger han til avisen.

Lørdag skyder Venstre valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet i gang med et partiarrangement i Nyborg på Fyn.

Venstre vil styrke Frontex som et led i at skærpe partiets udlændingepolitiske profil samt sætte fokus på den stigende strøm af migranter.

Partiformanden frygter, at migrantpresset kan vokse sig større end 2015, hvor billeder af migranter gående på motorveje prægede de danske medier.

Til Politiken siger han, at han endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan initiativerne konkret skal se ud.

/ritzau/