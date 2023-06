Troels Lund vil gå regeringsgrundlag igennem ved Mette F.-exit

Hvis der er hold i rygterne om, at statsminister Mette Frederiksen (S) siger farvel til dansk politik og bliver Natos næste generalsekretær, er det nødvendigt at få bekræftet SVM-regeringens regeringsgrundlag med den kommende statsminister.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag i et interview med TV 2.

- Vi bekender os 100 procent til denne regering og synes, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne.

- Men man bliver selvfølgelig nødt til at sætte sig ned i tilfælde af, at statsministeren ikke længere er statsminister, og der potentielt kommer en anden.

- Så bliver man jo nødt til at diskutere det, siger han til TV 2.

Stik imod løfterne før valget valgte Venstre at være med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister efter folketingsvalget 1. november sidste år.

Det skete dog først efter langvarige forhandlinger, der endte i en bred regering.

Det er netop også persongalleriet i forhandlingerne, der gør, at regeringspartierne bliver nødt til at se hinanden i øjnene en gang mere, hvis Mette Frederiksen stopper som statsminister, siger Troels Lund Poulsen.

- Der skete noget på Marienborg (statsministerens embedsbolig, red.), hvor der var nogle få mennesker, der sad i et rum i mange, mange uger. Der er nogle balancer i det regeringsgrundlag, der er lavet.

- Derfor skal man selvfølgelig sørge for at sikre, at i det tilfælde, at Mette Frederiksen ikke længere er statsminister, og der kommer en anden, at vedkommende så er enig i den balance.

- Derudover skal vi jo se på, hvad det er for en økonomi, vi ser ind i, og dér kommer der jo også nogle politiske drøftelser, siger den fungerende forsvarsminister.

Med sine udtalelser lægger Troels Lund Poulsen sig op ad, hvad udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen sagde i sidste uge.

I et interview med TV 2 sagde han, at han "ville gøre mig mine overvejelser" hvis han var Mette Frederiksen, i forhold til Nato-jobbet.

- For vi har haft valg for kun et halvt år siden. Og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåret.

Lars Løkke Rasmussen henviste til, at han selv stiftede Moderaterne sidste år med henblik på at kunne lave en bred regering. Og at Mette Frederiksen ved valgudskrivelsen selv gjorde dannelsen af en bred regering til sin førsteprioritet.

