Troels Lund vil udvide regeringens frisættelse til daginstitutioner

Regeringens dagsorden om frisættelse skal nu udvides til børneområdet og daginstitutionerne.

Det mener Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der går frem med meldingen uden om regeringspartnerne i Socialdemokratiet og Moderaterne.

Regeringen har taget fat på ældreområdet og folkeskolen.

- Det næste naturlige skridt derefter, synes Venstre, er at se på vores daginstitutioner og børneområdet. Hvad kan vi gøre for i højere grad at sætte vores institutioner fri, siger Troels Lund Poulsen.

Opmærksomheden retter sig både mod de kommunale og private institutioner.

- Jeg synes, det er vigtigt, fordi hele spørgsmålet om trivsel blandt vores mindste borgere, børnene, fortjener noget mere opmærksomhed.

Troels Lund Poulsen har endnu ikke udformet et udspil med et overblik over, hvor problemerne er, og hvordan man rent faktisk kan fjerne bureaukrati på børneområdet.

- Det er blandt andet at se på hele det regelsæt, der er gældende i forhold til vores daginstitutioner. Det har jeg ikke den endelige opskrift på, men der er jo også på daginstitutionsområdet masser af regler, hvor man kan se på, om de giver mening, siger han.

Venstre-formanden kan ikke pege på en specifik regel, der er unødvendig, og som bør fjernes.

Men "der er jo en lang række ting, man skal leve op til", som han siger.

- Man får jo også besøg af flere forskellige myndigheder, og der har vi jo på ældreområdet lavet ét tilsyn. Noget lignende kunne man også forestille sig på daginstitutionsområdet.

Troels Lund Poulsen er også optaget af at skabe endnu bedre forhold for de private tilbud, dog uden at han kan pege på konkrete forbedringstiltag.

Da Troels Lund Poulsen tiltrådte som formand på Venstres landsmøde i efteråret, foreslog han også at bruge en milliard kroner på bedre bygninger og faciliteter for landets daginstitutioner.

Det er dog ikke blevet nævnt siden, men Venstre-formanden bebuder, at det nok skal blive til noget.

Meldingerne skal nemlig ses som en forløber til et større familiepolitisk udspil, Venstre vil præsentere senere på året.

At udvide frisættelsesdagsordenen til børneområdet er ikke noget, Troels Lund Poulsen har klappet af med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.

- Det har jeg ikke, fordi det jo ikke er dem, der bestemmer, hvad Venstre mener om det her, siger han.

- Men jeg er da helt overbevist om, at både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen vil tænke, at det er en god ide, når vi nu har lavet så omfattende en frisættelse.

