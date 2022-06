Både ateister og kristne på Folkemødet i Allinge lægger vægt på, at mødet er en enestående chance for at møde anderledes troende og beslutningstagere

Det er ikke stemmer, der mest kendt fra den kirkelige debat, som får mikrofonerne til det første debatmøde i Himmel-og-Jord-teltet torsdag eftermiddag.

Chefredaktør Lea Korsgaard fra netmediet Zetland vedgår åbent, at det nok bliver ”Folkemødets mest grænseoverskridende time” for hende, fordi det handler om ”troens betydning” for hende og de to andre i panelet.