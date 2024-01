Tronskifte kan overværes uden paraply i lunefuld weekend

Det bliver en weekend med lunefuldt vejr, men hvis man skal overvære tronskiftet i København søndag eftermiddag, kan man formentlig med ro i maven lade paraplyen ligge derhjemme.

Det siger Klaus Larsen, som fredag morgen er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Jeg tror, det vil holde tørt, siger han.

Ellers ser det ud til at blive en weekend med blandet vejr.

- Det bliver tre meget forskellige dage, siger Klaus Larsen.

- I dag bliver det med dis og tåge flere steder, men efterhånden klarer det op især i Jylland. Tågen kan nok især på den vestlige del af Sjælland blive tæt.

De kolde temperaturer fortsætter imidlertid.

- Temperaturmæssigt starter vi ud med frost stort set over hele landet. Men efterhånden så stiger det, og vi kommer til at ligge mellem to graders frost - koldest i Nordsjælland og i den nordlige del af Jylland - og op til fire graders varme ude ved Vestkysten, siger Klaus Larsen.

Om aftenen ser det ud til at skyerne trækker ind over landet, og det kan give slud og regn over det midtjyske i aften og i nat.

Det fortsætter ind i morgentimerne lørdag, hvor alle i perioder vil få lidt nedbør - enten i form af regn eller slud.

Skydækket giver dog også lidt lunere temperaturer, og lørdag kan man regne med mellem to og fem graders varme.

- Det bliver samtidig blæsende med let til hård vind, siger Klaus Larsen.

Søndag ser det ud til at blive en pæn eftermiddag i København, når kronprins Frederik skal udråbes som Danmarks nye konge.

- Jeg tror, det bliver en pæn eftermiddag med masser af sol, og så får vi vel en jævn vind med fem til syv sekundmeter fra vest.

- Og så bliver det jo forholdsvist lune temperaturer med to-tre graders varme. Så kombineret med blæst skal man jo nok klæde sig lidt på, siger Klaus Larsen.

