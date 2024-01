Tronskiftet skabte travl men tilfredsstillende rejsedag for DSB

De historiske begivenheder søndag i forbindelse med tronskiftet gav travlhed hos DSB.

DSB havde 43 procent flere kunder, der rejste over Storebælt søndag, sammenlignet med søndagen ugen forinden.

Det oplyser informationschef ved DSB Tony Bispeskov.

I runde tal rejste flere end 28.000 mennesker over Storebælt med toget søndag, oplyser informationschefen.

- Vi oplevede en overvældende interesse, som gjorde, at vi var nødsaget til at sætte flere togsæt ind rundt omkring, siger Tony Bispeskov.

Det var ikke kun mellem Jylland, Fyn og Sjælland, at der var flere rejsende end normalt. Også i S-togene i hovedstadsområdet oplevede DSB mange, der skulle med toget.

De foreløbige tal viser, at DSB har haft over 230.000 rejsende med S-tog søndag, fortæller Tony Bispeskov.

Det er lidt over 50.000 flere end på en normal søndag.

- Det giver jo en indikation af, at det har selvfølgelig været en stor begivenhed, siger informationschefen.

Fra DSB melder man om en overordnet tilfredsstillende rejsedag trods den ekstra travlhed.

For DSB er punklighed i høj grad lig med tilfredshed. Og punktligheden er også blevet målt på den historiske søndag, fortæller informationschefen.

Når det gælder fjern- og regionaltog var tre ud af fire tog fremme til tiden, så 75 procent af kunderne kunne altså regne med køreplanen søndag.

I forhold til S-tog, som Tony Bispeskov kalder "et meget præcist system", gjaldt det søndag, at lidt over 95 procent af kunderne var fremme til tiden.

- Det er gået godt. Det skyldes selvfølgelig også, at vi har fået så meget mandskab ind, som vi kunne, siger Tony Bispeskov.

Han fremhæver tidspunktet, hvor begivenhederne omkring Christiansborg sluttede.

Her søgte mange mod både Hovedbanegården, Nørreport og Østerport

- Der skulle vi gribe ind i forhold til at styre de tusindvis af mennesker, der skulle med toget. Vi havde folk stående flere steder til at svare på spørgsmål og dirigere trafikken, så den kunne forløbe gnidningsfrit og bedst muligt, siger Tony Bispeskov.

