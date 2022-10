"Tropernes Trump" eller tidligere fængselsindsat: Hvem bliver Brasiliens næste præsident?

Hvem kommer til at lede Brasilien gennem en tid med høj inflation og omfattende arbejdsløshed? Bliver det den nuværende præsident Jair Bolsonaro fra det Liberale Parti (PL), der også er kendt som "Tropernes Trump"? Eller den tidligere fængselsindsatte Luiz Inácio Lula da Silva fra Arbejderpartiet (PT).



Det kom vi en smule nærmere i aftes med den første valgsejr til den 76-årige Lula. Efter 99,7 procent af stemmerne var talt op. Lula fik nemlig 48,3 procent af stemmerne, mens Bolsonaro fik 43,3 procent.



Da ingen af kandidaterne fik over 50 procent, står præsidentvalget nu til at skulle ud i anden runde. Ifølge politolog, Carlos Melo, der udtaler sig til Reuters, er en sejr i anden runde for Lula nu mindre sandsynligt. Han mener, at Bolsonaro kommer styrket ind i kampen om genvalget, der finder sted den 30. oktober

125 dræbt under fodboldtragedie i Indonesien

Natten til søndag dansk tid mistede 125 mennesker livet i forbindelse med en fodboldkamp i den indonesiske by Malang på øen Java. Optøjerne skete, da hjemmeholdet Arema FC tabte 2-3 til rivalerne fra Persebaya Surabaya. Skuffede over hjemmeholdets præstation, begyndte Arema-fansene at kaste med flasker og objekter mod spillerne og andre fodboldfolk, skriver Al Jazeera.

På et pressemøde med den indonesiske politichef Nico Afinta fortæller han, at 3000 fans løb ind på banen. Det fik politiet til at respondere med tåregas, hvilket skabte panik blandt de mange tilskuere og hooligans. Her blev nogle kvalt på grund af iltmangel, og andre blev trampet ihjel i forsøget på at finde den fælles udgang.

Pave Frans appellerede til Putin om fred

For første gang addressede pave Frans i går Putin i en tale i forbindelse med søndagens angulus-bøn på Peterspladsen i Rom. Med ordene om at stoppe denne "spiral af vold og død" gjorde paven det klart, at Putin skulle stoppe krigen. Det skriver mediet Vatican News. Han italesatte sin frygt for, at krigen skulle ende ud i en atomkrig med de ukontrollerbare konsekvenser for klimaet, dette også kunne få.

Pave Frans fordømte også Putins seneste annektering de fire ukrainske regioner som værende imod international lov og bad Putin tænke på sit eget folk. Til sidst appellerede han til den ukrainske præsident Volodomyr Zelenskyj om at være "åben for seriøse forhandlinger om fred" og bad alle verdens ledere om at gøre alt for at ende krigen.

Røde Kors samler 13 millioner kroner ind

Traditionen tro stod tusindvis af folk klar ved dørtrinnet, da Røde Kors’ årlige landsindsamling fandt sted i går. I år går pengene til krigsramte børn i Ukraine, underernærede børn på Afrikas Horn og udsatte familier i Danmark. Selvom der hersker stor økonomisk usikkerhed, er generalsekretær Anders Ladekarl glad ovenpå gårsdagens resultat, der lød på 13 millioner kroner.

"Situationen taget i betragtning er vi meget taknemmelige over, at danskerne igen i år har vist stor opbakning til Røde Kors' arbejde. Det er ikke til at komme uden om, at alle kigger en ekstra gang på pengene for tiden, og det har været sværere at rekruttere indsamlere. Set i det lys, er det et flot resultat", udtaler han til Ritzau. Resultatet ligger dog 2,5 millioner kroner under indsamlingsresultatet i 2021.

Kommune vil sikre et inkluderende sprog

En ny vejledning er blevet sendt til medarbejderne i Københavns Kommune. Den kommer med information om, hvordan man som ansat bruger et kønsneutralt og inkluderende sprog over for hinanden og i særdeleshed borgerne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Kristeligt Dagblad kan i dag fortælle, at en ny vejledning er blevet sendt til medarbejdere i Københavns Kommune. Den indeholder information om, hvordan man kan bruge et kønsneutralt og inkluderende sprog over for hinanden og i særdeleshed borgerne.

I vejledningen står der blandt andet, at man ikke bør antage at kende en persons køn eller seksualitet, og at man ved første møde derfor skal undgå kønsspecifikt sprogbrug som "han" og "hun" eller "din mand" og "din kone". Ifølge HR-chef i Københavns kommunes Økonomiforvaltning, Nina Alin, udspringer den nye sprogvejledning af, at København er en by for alle.

CD’en synger ikke på sidste vers

For første gang i dette årtusinde steg salgsindtægterne fra cd’er i 2021 globalt. Det skriver Kristeligt Dagblad. Omkring årtusindeskiftet havde alle en cd-samling, der var værd at vise frem. Dengang var cd’en på sit højeste, men siden er den skinnende skive blevet skiftet ud med musikstreamingtjenester som Spotify, iTunes og Tidal.

Men ifølge den internationale interesseorganisation for musikselskaber, IFPI, steg salgsindtægterne fra cd’er globalt for første gang i dette årtusinde fra 2020 til 2021, ligesom der i USA blev solgt næsten 50 procent flere cd’er i samme periode. Derfor skal man genoverveje, om man vil smide sin cd-samling ud. Måske den snart får samme renæssance som LP’er?