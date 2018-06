Tropiske tilstande varer ved: Varmerekord står for fald

Sommeren begynder officielt fredag, og lørdag kan varmen nå nye højder for i år med omkring 30 grader.

Højtrykkene har bidt sat fast over Danmark, og allerede på denne sommers anden dag vil der efter alt at dømme blive sat ny varmerekord for 2018.

- Det er efterhånden svært at finde nyt at sige. Så snart et højtryk forsvinder, så bliver der bygget et nyt op. Derfor byder de kommende dage igen på masser af solskin, meget høje temperaturer og ingen nedbør, siger Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved DMI.

Den hidtidige varmerekord for i år blev målt onsdag den 30. maj med 29,3 grader. Men den kommer ikke til at holde weekenden over, vurderer Anja Bodholdt.

- Lørdagen bliver den varmeste dag denne weekend med masser af solskin, og der er god mulighed for temperaturer omkring 30 grader flere steder i landet, siger hun og peger på Vestjylland, Vestsjælland og hovedstadsområdet, som nogle af de steder hvor den to dage gamle rekord kan blive overgået.

Hvis heden bliver uudholdelig, skal man søge mod kyster med pålandsvind hvor det vil være lidt mere svalt.

- Alternativt kan man finde haveslangen frem, foreslår DMI's vagthavende.

Fredag bliver også en flot sommerdag.

- Igen med masser af solskin og mellem 23 og 28 graders varme. Så årstiden og vejret passer sammen, nu hvor sommeren begynder, konstaterer Anja Bodholdt.

Ved østvendte kyster vil det blive en anelse køligere. Omkring 20 grader.

Søndag går vinden om i nordvest og tiltager en smule. Og så bliver det knap så varmt som lørdag.

- Men det er altså ikke sådan, at søndagen byder på store ændringer. Vi vil fortsat få masser af solskin og temperaturer vil ligge mellem 23 og 28 grader. Langs vestvendte kyster lidt lavere, fordi varmen rykker mod øst, siger Anja Bodholdt.

/ritzau/