Truede danske dagsommerfugle

Et nyt sæt regler skal beskytte de trængte arter af danske dagsommerfugle.

Fra 1. marts 2021 er det forbudt at indfange, opbevare og handle med 34 arter af sjældne danske dagsommerfugle.

Læs mere her:

* Der lever 66 forskellige arter af dagsommerfugle i Danmark. Visse af dem findes kun i et meget lille antal.

* Den kritisk truede sortplettet bredpande findes således kun i Søholt Storskov på Lolland.

* 37 arter af dagsommerfugle er rødlistede. De er enten truede eller særligt sårbare.

* På Naturstyrelsens arealer er det allerede forbudt at indfange rødlistede dagsommerfugle.

* Apollo-sommerfuglen, som to danskere i 2020 blev idømt bøder for at indsamle, er en af de store dagsommerfugle med et vingespænd på 6-8,5 centimeter.

* Den kan yderst sjældent ses som strejfer i Danmark, men yngler ikke her i landet.

* Arten er fredet i mange europæiske lande og opført på FN's liste over truede arter (Cites).

* Samlere vil på nettet angiveligt betale op mod 1000 kroner for en Apollo-sommerfugl.

Kilde: Naturstyrelsen, Institut for Bioscience (Aarhus Universitet), TV2, NTB.

/ritzau/