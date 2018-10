Truede iranere i Ringsted kæmper for løsrivelse fra Iran

Gruppen ASMLA, der var mål for iransk attentat i Danmark, kæmper mindretalskamp i Iran.

Løsrivelse af en fattig region fra Iran er målet for gruppen ASMLA, som ifølge PET har været mål for et iransk attentatforsøg i Danmark.

Det forklarer Ali Alfoneh, der er er seniorforsker ved Arab Gulf States Institute i Washington.

ASMLA ønsker, at provinsen Khusistan omkring byen Ahvaz i den sydvestlige del af Iran bliver en selvstændig stat.

- Provinsen har størstedelen af landets oliekilder, men samtidig er den også det område, der får mindst glæde af den velstand, som olien skaber.

- Den bliver forsømt økonomisk af styret i hovedstaden i Teheran, siger Ali Alfoneh.

Det hænger blandt andet sammen med, at provinsen både religiøst og befolkningsmæssigt udgør et mindretal.

- En relativt stor del af befolkningen er etniske arabere modsat Irans øvrige befolkning, der er persiske, siger Ali Alfoneh.

Indbyggerne i provinsen er i overvejende grad sunnimuslimer, mens Irans befolkning primært er shiamuslimer. Konflikten om løsrivelse har stået på siden 1920'erne.

ASMLA er en blandt mange mindretalsgrupper i Khusistan, der kæmper for løsrivelse, og kampen synes svær.

- Det er en umulig kamp. Uden provinsen kan Iran ikke opretholde sin økonomiske styrke, siger Ali Alfoneh.

Ifølge hans vurdering er gruppernes interesser i høj grad også økonomiske.

Det skyldes, at mindretalsgrupper historisk set har modtaget penge fra Irans fjender.

Det gælder blandt andet Saudi-Arabien, der er bekymret for Irans magt i Mellemøsten og derfor støtter mindretalsgrupper med penge og militærudstyr.

- Saudi-Arabien tror næppe på, at provinsen bliver løsrevet, men blot ved at finansiere mindretalsgrupper håber det at kunne svække Iran.

- For hver eneste dollar, som Iran bruger på at bekæmpe sin hjemlige opposition, vil der være en dollar mindre til at føre kamp for Irans indflydelse i Mellemøsten, siger han.

Spørgsmål: Men hvorfor planlægger Iran så et attentat mod en gruppe i Danmark?

- Den pågældende gruppe er ikke nogen større trussel mod Iran, men den iranske stat har behov for at vise befolkningen, at den kan slå hårdt ned på oppositionen - selv i et fjernt land som Danmark.

- Det skræmmer oppositionen mod at tage handling i Iran, siger Ali Alfoneh.

/ritzau/