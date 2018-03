Trues det liberale demokrati af ghetto-udspillet?

Liberale debattører er uenige om, hvorvidt regeringens ghetto-plan udfordrer selve demokratiet, eller om det tværtimod er demokratiets nødvendige nødværge mod kræfter, der vil det til livs

”Obligatorisk dagtilbud.”

Den liberale tænketank Cepos’ analysechef Otto Brøns-Petersen griner lidt. Udtrykket står i regeringens plan mod parallelsamfund, som skal tvinge børn på helt ned til et år i vuggestue eller dagpleje, hvis de bor i et udsat boligområde. Set gennem liberale briller er det et ”fantastisk udtryk”, for hvordan kan noget på samme tid både være obligatorisk og et tilbud?